День Победы в Киеве: опубликован план мероприятий в столице на 8-9 мая

В Киеве обнародовали план мероприятий ко Дню памяти и примирения и 76-летию победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

С 7 до 21 мая проходит выставка архивных документов ко Дню памяти и примирения и Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне. Просмотр выставки будет доступен на веб-сайте Государственного архива города Киева.

8 мая, в День памяти и примирения, в парке Вечной Славы состоится торжественная церемония возложения цветов к могиле Неизвестного солдата.

Также 8 мая запланирована встреча с ветеранами боевых действий в Музее оккупации Киева, а в Публичной библиотеке им. Леси Украинки откроется книжная выставка "Помнить ради будущего".

По случаю Дня памяти и примирения и 76-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая состоятся торжества "Помним – Побеждаем!" на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

Также проведут поминальное богослужение, посвященное памяти погибших, павших в борьбе за освобождение Украины и победу над нацизмом во Второй мировой войне, молебен за мир в Украине и защитников Отечества, во время мероприятия на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

В течение мая состоятся тематические уроки, воспитательные часы, лекции, научные проекты, акции, просветительские, творческие и мемориальные мероприятия. Продолжатся патриотические онлайн-проекты, посвященные Дню памяти и примирения и Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Как сообщал OBOZREVATEL, более 81 500 киевлян получат выплаты ко Дню памяти и примирения и Дню Победы. Город выделил почти 52 миллиона гривен по городской программе "Забота. Навстречу киевлянам".