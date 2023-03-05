Будет ли выходным 8 марта: мнения украинцев об отмене праздника разделились

В Украине могут отменить выходной 8 марта. Сам праздник запрещать никто не будет, а вот эта дата будет вычеркнута из списка выходных и станет обычным рабочим днем. По этому поводу в Дії проводят опрос, и любой желающий может поставить галочку "за" или "против", а также "затрудняюсь ответить".

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Взамен предлагают установить государственный праздник 25 февраля на день рождения Леси Украинкы, введя – День украинской женщины.

Украинцы уже активно отвечают, а мы решили расспросить людей, что они думают по поводу отмены выходного в женский день.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Мнения разделились

Надо отметить, что далеко не все готовы расстаться с дополнительным выходным днем. Некоторые готовы обменять выходной 8 марта на любой другой праздник, главное, чтобы можно было не пойти на работу.

Есть и те, кто считает 8 марта пережитком "совка" и готов отказаться от выходного, лишь бы уже ничто не напоминало о советском прошлом. Часто такое желание связано с войной, которую ведет Россия на нашей территории.

Ну и разумеется есть те, кто не хочет, чтобы отменяли выходной и "женский день" поскольку привык к празднику, считает его чуть ли не любимым днем в году.

Что думают об отмене выходного дня

На одном из женских сайтов мы попросили пользователей ответить на вопрос "Должен ли день 8 марта быть выходным?" И получили такие ответы:

"Пусть будет выходной, кому важно, пусть порадуются лишний раз".

"Не хотите отдыхать – работайте. Не признаете праздник – не принимайте подарки и поздравления, не празднуйте".

"Мне не важно выходной день или рабочий, лишь бы сам праздник не отменяли".

"Он для меня уже давно не выходной. Пусть внесут изменения в "Кодекс законов о труде" и отменят этот день как государственный выходной. У нас есть много других национальных праздников".

"Я бы ближе к весне перенесла, пусть не 8 марта, а какой-нибудь другой праздник. А то весной все поотменяли".

"Из весенних День матери, этого достаточно. Он всегда выходной" (отмечается в первое воскресенье мая).

"Никому лишний выходной не помешает. Я за выходной и букет мимоз".

"Для чего нам государственные праздники, которые устанавливались еще при СССР?"

В Европе 8 марта уже не празднуют

Кстати, такая же проблема с 8 марта была в странах Балтии после развала СССР. Если в Украине постсоветский период растянулся на десятилетия, то в Эстонии, например, отказ от советского наследия шел гораздо быстрее.

Так в 90-х там тоже была дискуссия о праздновании 8 марта. Выходной в этот день отменили. А вот дарить ли цветы, поздравлять ли женщин в этот день, граждане Эстонии решают сами.

"За последние года четыре я только один раз видел, как у нас на работе один из руководителей вручал женщинам по цветочку. В Эстонии 8 марта вообще массово не празднуется", – рассказал украинец Игорь, который уже несколько лет живет в этой стране.

По его словам, даже маркетинг достаточно вяло откликается на женский день. Гораздо активнее тут продвигается день влюбленных в феврале, тогда магазины наполняются рекламой различных подарков.

С другой стороны, в некоторых странах день 8 марта считается днем борьбы за права женщин, равноправие. В эти дни там женщины выходят на различные акции.

"В Бельгии нет такого празднования, как в Украине, когда дарят цветы, подарки 8 марта. Тут разве что выходят на митинги за права женщин", – говорит Никита, который четыре года живет в этой стране.

Нечто подобное зарождается и в Украине. По крайней мере в прошлые годы в этот день на улицы украинских городов выходили женщины под лозунгами защиты от домашнего насилия, против дискриминации женщин.

Но пока такие мероприятия у нас не получили широкой поддержки. Возможно, со временем они станут более масштабными.

Бесконечный марафон подарков и мимоз

Мы попросили поделиться своим мнением о том, следует ли лишать статуса выходного дня 8 марта людей разных профессий и возрастов. И вот что они рассказали.

"Я не взлюбила женский день еще со школьной скамьи. Сначала нам приходилось скидываться на подарки мальчикам на 23 февраля, тогда еще его отмечали. Потом все дружно ждали что же нам в ответ подарят одноклассники. Но поскольку мальчиков в классе было меньше, чем девочек, то подарки получались гораздо скромнее. Мне это не нравилось. Потом тоже самое было в студенческие годы, учитывая, что училась на филологическом. Потом на работе. Для меня это какой-то бесконечный марафон подарков, цветов, которые я сама должна дарить женщинам. Да, дома меня поздравляли, тоже дарили цветы, но мне приходилось в свой выходной стоять на кухне и печь торт, готовить стол. Нет, у меня нет ощущения праздника от 8 марта. У меня есть ощущение весны от этих первых мартовских дней, вот и все", – рассказывает филолог из Полтавской области Ксения Пелипенко.

"Я люблю 8 марта, как и День влюбленных или Новый год. Потому что я маркетолог, знаю, что чтобы повысить продажи компании, такие даты нам нужны. Может, это меркантильно, но без таких праздников наша жизнь будет тяжелее. И пусть будет выходной, потому что в этот день люди будут тратить деньги на всякую ерунду, лишь бы поздравить своих близких", – считает Виктория Савченко из Киева.

"У нас в семье мнения насчет 8 марта расходятся. Я не признаю этот праздник, день веточки мимозы, уже несколько лет. Я готова ходить на акции за права женщин, потому что я убежденная феминистка. Мой папа по привычке дарит цветы маме и бабушке. А бабушка любит, чтобы в этот день был накрыт стол, и все ее поздравляли. Я ее спрашивала, а что ты празднуешь 8 марта? Она отвечала, что так привыкла, так делала ее мама. Я считаю, что все-таки это пережиток советского прошлого и не стоит так убиваться, если выходной отменят, это будет правильно", – говорит студентка Светлана из Львова.

"Для меня 8 марта – это праздник, и я буду очень огорчена, если отменят выходной. Мне нравится получать цветы и подарки от любимых людей, слушать их пожелания, слова любви. Маму и свекровь я тоже поздравляю, заранее готовлю для них презенты. Я знаю откуда пошел этот праздник, что женщины боролись за свои права, за достойную оплату труда, за право голоса. Мне все это тоже импонирует", – считает артистка балета одного из Киевских театров Ксения.

Какими будут результаты опроса и хватит ли парламенту духу отменить выходной день 8 марта покажет время.