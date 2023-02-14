В Раде предлагают отменить празднование 8 марта, 1 и 9 мая: вместо этого будут другие праздники
В Верховную Раду внесли законопроект №9009 о внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины по установлению украинских праздников. Документ предлагает отменить празднование 8 марта, 1 мая и Дня победы.
В Украине же намерены начать новые праздники. Соответствующий проект закона появился на сайте Парламента.
Авторами документа выступили ряд депутатов, среди которых Оксана Савчук, Ярослав Юрчишин и Соломия Бобровская.
Они объяснили, что празднование 8 марта международного женского дня установлено оккупационным московским режимом для популяризации собственного взгляда на роль и место женщин. 1 мая в Украине также несет чисто советский нарратив.
В то же время предлагается установить следующие праздники:
25 февраля – День украинской женщины (День украинки) – в дату рождения известной во всем мире украинской писательницы Леси Украинки.
9 марта – Шевченков день – в честь Великого Кобзаря Тараса Шевченко в день его рождения.
второе воскресенье мая – День матери, который уже более ста лет неофициально празднуют украинцы.
Другие праздничные дни останутся неизменными :
- 1 января – Новый год
- 7 января и 25 декабря – Рождество Христово
- 28 июня – День Конституции Украины
- 28 июля – День Украинской Государственности
- 24 августа – День независимости Украины
- 14 октября – День защитника Украины.
Кроме этого, авторы предлагают отменить выходной день 9 мая.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Дании в Копенгагене в воскресенье тысячи человек вышли на акцию протеста из-за намерения властей отменить праздничный выходной. Они выступают против выдвинутого правительством законопроекта об отмене государственных выходных для увеличения расходов на оборону.
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