В Раде предлагают отменить празднование 8 марта, 1 и 9 мая: вместо этого будут другие праздники

В Верховную Раду внесли законопроект №9009 о внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины по установлению украинских праздников. Документ предлагает отменить празднование 8 марта, 1 мая и Дня победы.

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В Украине же намерены начать новые праздники. Соответствующий проект закона появился на сайте Парламента.

Авторами документа выступили ряд депутатов, среди которых Оксана Савчук, Ярослав Юрчишин и Соломия Бобровская.

Они объяснили, что празднование 8 марта международного женского дня установлено оккупационным московским режимом для популяризации собственного взгляда на роль и место женщин. 1 мая в Украине также несет чисто советский нарратив.

В то же время предлагается установить следующие праздники:

25 февраля – День украинской женщины (День украинки) – в дату рождения известной во всем мире украинской писательницы Леси Украинки.

9 марта – Шевченков день – в честь Великого Кобзаря Тараса Шевченко в день его рождения.

второе воскресенье мая – День матери, который уже более ста лет неофициально празднуют украинцы.

Другие праздничные дни останутся неизменными :

1 января – Новый год

7 января и 25 декабря – Рождество Христово

28 июня – День Конституции Украины

28 июля – День Украинской Государственности

24 августа – День независимости Украины

14 октября – День защитника Украины.

Кроме этого, авторы предлагают отменить выходной день 9 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дании в Копенгагене в воскресенье тысячи человек вышли на акцию протеста из-за намерения властей отменить праздничный выходной. Они выступают против выдвинутого правительством законопроекта об отмене государственных выходных для увеличения расходов на оборону.