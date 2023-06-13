7 сотрудников уволены, несколько оштрафованы: на телеканале 'Рада' наказали виновных за видео с 'МЧС России'

После того, как на государственном телеканале "Рада" показали видео с "МЧС России", виновных наказали. Семь сотрудников вещателя уволили, еще нескольких оштрафовали.

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Такое заявление сделал директор компании "Кинокит", производящей контент для телеканала, Максим Онанко. Об этом сообщает "Детектор медиа".

По словам Онанко, компания признает свою ответственность за то, что в эфире национального телемарафона "Единые новости" были показаны кадры эвакуации людей, проводимой работниками МЧС России на временно оккупированной территории Херсонщины. Он назвал эту ситуацию "досадной ошибкой".

Онанко уточнил, что руководство компании сразу же провело экстренное совещание "по этой чрезвычайной ситуации", на котором были выяснены причины ее возникновения.

"Семь сотрудников, допустивших грубое нарушение трудовых обязанностей, будут уволены. А именно: шеф-редактор выпуска, редактор, выпускной редактор, режиссер монтажа, режиссер АСБ, режиссер подготовки выпуска и ассистент режиссера на плейауте", – подчеркнул директор "Кинокита".

Он также добавил, что на руководителей отделов, отвечающих за определенные направления работы, наложены штрафы.

Напомним, недавно в украинской сети разгорелся скандал из-за появления в эфире телемарафона кадров в стиле российского пропагандистского телевидения об эвакуации мирных жителей Херсона. Телеканал "Рада" сопровождал свой сюжет от 9 июня видеорядом со спасателями и лодками с надписями "МЧС РФ".

Фактически на фоне призывов ко всему миру наказать Россию за очередной теракт против Украины на украинском телеканале под плашкой "Единые новости" и сине-желтым флажком дублировалась картинка, на которой светились российские спасатели и лодки с надписями "МЧС РФ".

Поэтому люди требовали увольнения министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты мешают эвакуировать мирных жителей Херсонщины. В день теракта и после они обстреливали артиллерией Херсон, когда украинские спасатели и правоохранители вывозили людей из города.

Сами же захватчики никак не спасали население временно оккупированных городов и сел. Многим известны кадры, как женщина с двумя детьми на крыше дома в Олешках умоляли о помощи – им воду передали бойцы ВСУ с помощью дрона, и именно украинские военные спасли семью из оккупированного и затопленного города.

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