635 000 долларов для восстановления школы на Киевщине собрали во время благотворительного ужина UNITED24 и сэра Ричарда Бренсона

В Virgin Hotels в Нью-Йорке состоялся благотворительный ужин, организованный платформой UNITED24 и ее послом Ричардом Брэнсоном при поддержке Virgin Unite. Собранные средства помогут отстроить школу в Марьяновке Киевской области. Заведение потерпело разрушения во время боевых действий и оккупации в марте 2022 года.

Среди гостей были послы платформы Скотт Келли и Лиев Шрайбер, а также представители украинских и международных компаний, в частности Uber, Revolut, Grammarly, Smorgon Steel, NAVI, Wieden & Kennedy, Biosphere, Aurora Multimarket, InterChim и другие. Выражаем благодарность фонду Temerty Foundation, компаниям "Люксоптика", AWT Bavaria, WOG и другим благотворителям, которые также внесли вклад в восстановление школы.

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Школу в Марьяновке, на восстановление которой собирали средства во время ужина, посещают дети из семи сел. Даже несмотря на разрушения из-за боевых действий в марте 2022 года, в ней продолжают учиться 120 детей дошкольного и школьного возраста. Каждый день школьный автобус преодолевает около 75 километров, чтобы забрать их на занятия и развезти по домам.

Собранные на благотворительном ужине средства покрывают создание проекта восстановления, реконструкции и обустройства укрытия, восстановления крыши. После реконструкции заведения в нем смогут учиться 300 детей.

"Нас всех очень вдохновляет украинский народ и его несгибаемый дух. Я очень рад, что мы смогли собрать такие жизненно необходимые средства для восстановления школы в Украине, которую разрушила Россия во время своего незаконного и варварского вторжения", – сказал сэр Ричард Бренсон.

О UNITED24

Инициированная Президентом Украины фандрейзинговая платформа и основное окно сбора пожертвований в поддержку Украины. За 16 месяцев работы фандрейзинговой платформы UNITED24 благодаря пожертвованиям из более чем 110 стран собрано более 470 000 000 долларов. Среди послов UNITED24 — певица и актриса Барбра Стрейзанд, американские актеры Марк Гэмилл, Лиев Шрайбер и Миша Коллинз, актрисы Кэтрин Винник и Иванна Сахно, группа Imagine Dragons, артдиректор Balenciaga Демна, режиссер Мишель Азанавичус Стёрн, астрона предприниматель Ричард Брэнсон, кантри-певец Брэд Пейсли, британский путешественник Беар Гриллз, философ и экономист Фрэнсис Фукуяма, нобелевские лауреаты Пол Нерс, Эдвард Мозер и Мэй-Бритт Мозер, выдающиеся украинские спортсмены Андрей Шевченко, Элина Свитолина, Александр У.