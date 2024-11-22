6-летняя Катя из Харькова, начавшая терять слух из-за войны, получила слуховые аппараты от Фонда Рината Ахметова

Катя родилась здоровым ребенком, но на фоне стресса полномасштабной войны начала много болеть. Со временем родители заметили, что ребенок плохо слышит. Обследование подтвердило, что девочке необходимо слухопротезирование. Недавно подстраивающиеся под нужды ребенка суперсовременные слуховые аппараты от Фонда Рината Ахметова получила 6-летняя Катя из Харькова.

Видео дня

"Информацию о Фонде нашла моя сестра в Интернете – искала, кто может помочь ребенку с таким диагнозом, который находился в зоне боевых действий. Мы очень благодарим за оказанную помощь, для нас это неподъемная сумма. Аппараты очень нужны, как объяснил сурдолог, чтобы ребенок лучше развивался и у него не было проблем с речью", – говорит мама Кати Виктория.

Катя в этом году пошла в первый класс. Она очень активная девочка, любящая общаться, танцевать и петь. По словам врача-аудиометристки "Центра Слуха" Алины Соловьевой, потеря слуха у ребенка не очень велика, основная проблема – именно разборчивость речи.

"Модель аппарата, которую мы подобрали для Кати, решит эту проблему, ребенок будет лучше отличать некоторые буквы. С Фондом Рината Ахметова мы сотрудничаем длительное время и благодарим за помощь нашим пациентам – она всегда быстра, а слуховые аппараты подбираются максимально соответствующие диагнозу", – говорит специалист.

Помощь в слухопротезировании в рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу" могут получить дети с недостатками слуха в возрасте до 7 лет, проживающие или проживавшие в территориальных общинах в зонах боевых действий, оккупации или оцепления. Такую помощь от Фонда уже получили более 230 детей.

Если среди ваших родных или знакомых есть ребенок, нуждающийся в протезировании слуха, обратитесь на бесплатную горячую линию 0 (800) 509 001 (с понедельника по пятницу), или пишите в мессенджер Фонда.