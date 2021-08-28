47 лет назад в СССР закончилось "крепостное рабство": селянам разрешили получать паспорта

Ровно 47 лет тому назад, 28 августа 1974 года, было утверждено "Положение о паспортах в СССР", позволившее выдачу данного документа селянам.

До этого жители сел, которых с 16 лет в добровольно-принудительном порядке записывали в колхозы, были лишены свободы передвижения – покинувшим место жительства грозил штраф или даже тюремное заключение. Каким был процесс паспортизации в СССР, рассказывает OBOZREVATEL.

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После прихода к власти большевиков система внутренних паспортов была упразднена. Первое подобие паспорта советские власти учредили в 1919 году: такой документ представлял собой трудовую книжку, которая "закрепляла" за рабочим местом и давала право на получение продовольственной карточки.

Выдавалась она лишь в нескольких крупнейших городах – в остальных регионах продолжали использовать бланки царской России или собственные справки, удостоверяющие личность.

После окончания гражданской войны и провозглашения СССР в 1923 году было учреждено так называемое "удостоверение личности", а с 1925 года – прописка.

Получить такое удостоверение можно было по желанию – обязательными были только паспорта для выезда за границу.

В конце 20-х годов жители сел стали массово бежать в города от коллективизации. С целью контроля миграции 27 декабря 1932 года году было принято постановление "Об установлении единой паспортной системы по СССР и обязательной прописке паспортов".

При этом паспорта выдавались только жителям городов, госслужащим, рабочим поселений, совхозов и новостроек, достигшим 16-летнего возраста.

Большинство жителей сел паспортов не получали – с 16 лет их добровольно-принудительно записывали в колхозы, в результате чего селяне оказывались "привязанными" к месту жительства. Так, они не имели права выехать дальше, чем в райцентр, без справки из колхоза.

За самовольный выезд селянам в СССР грозило наказание – штраф до 100 рублей, а за повторное нарушение – лишение свободы сроком до трех лет.

28 августа 1974 года Совет Министров утвердил так называемое "Положение о паспортах в СССР", согласно которому паспорта вводились для всех советских граждан, в том числе для селян.

Работники колхозов получали относительную свободу передвижения, но, как и раньше, не могли трудоустроиться в городе без справки от руководства колхоза.

Процесс паспортизации по данному положению начался в январе 1976 года и завершился в декабре 1981-го. За это время паспорта, действие которых не ограничивалась каким-либо сроком, получили около 50 миллионов жителей сел. С ними они и встретили распад СССР в 1991 году.

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