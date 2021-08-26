Запрещенные в СССР фото сталинских концлагерей

Максим Мирович
Максим Мирович
Общество / Мнения
7 минут
881
Запрещенные в СССР фото сталинских концлагерей

Так, друзья, тут есть одна интересная новость — после съёмок нашего проекта о Чернобыле мы планируем снять большой проект о советском ГУЛАГе, а сегодня будет большой и интересный пост, посвящённый важному аспекту этой темы — запрещённым в СССР фотографиям сталинских концлагерей ГУЛАГа. Эта тема была запретной практически все годы существования СССР — в сталинские времена о ней молчали. Никто не говорил о том, что все "успехи" сталинской экономики были основаны на рабском принудительном труде людей, которых государство на десятилетия отправляло в лагеря за незначительные или вообще несовершённые проступки — вроде рассказанного вслух анекдота или допущенной "не той" мысли о Вожде Народов.

Если вы посмотрите на карту ударных новостроек первых пятилеток — то увидите, что эта карта в точности совпадает с картой сталинских концлагерей ГУЛАГа. Разумеется, в советские годы об этом молчали — рассказывая сказки о "миллионах комсомольцев-добровольцев", которые едут в далёкие северные места, чтобы там погибнуть с киркой в руках. До 1956 года за правду о сталинских концлагерях могли отправить в тот самый лагерь, а после 1956 года (когда был развенчан культ личности Сталина) это стало неудобной правдой, которую совки всячески старались скрыть — но периодически то тут, то там в местах "сталинских пятилеток" люди находят горы мёрзлых скелетов с остатками лагерных номеров на истлевших телогрейках. Эти захоронения никто толком не учитывал и в те годы, и не спешит исследовать и учитывать и сейчас, пишет Максим Мирович в Facebook.

Видео дня

Фотоснимков концлагерей ГУЛАГа почти не осталось — лишь изредка туда удавалось попасть людям с фотоаппаратами. Разумеется, самый ужас они не снимали — фотографируя лишь то, что было позволено, но всё равно — каждый такой фотоснимок сейчас на вес золота. В сегодняшнем посте мы посмотрим на подборку фотографий ГУЛАГа, которые были запрещены в СССР.

Итак, в сегодняшнем посте — запрещённые фото сталинских концлагерей.

02. Заключённые ГУЛАГа на строительстве Беломорканала. Фото 1932 года. Все сталинские "экономические чудеса" делались тяжелейшим ручным трудом лагерных рабов — в правовом отношении СССР откатился во времена двухтысячелетней давности — за исключением того, что в СССР рабами были не пленные варвары, а собственные граждане. Только по официальным данным на строительстве Беломорканала погибло 12800 человек, неофициальные источники называют куда более высокие цифры.

Запрещенные в СССР фото сталинских концлагерей

03. Работы по строительству Трансполярной магистрали — ещё одному безумному прожекту СССР, ныне ставшим дорогой-призраком — на каждые несколько километров которой приходится по одному заброшенному сталинскому концлагерю, а на каждые десять метро — по одному трупу. Работы велись без проектно-сметной документации силами 300.000 узников ГУЛАГа, десятки тысяч из которых погибли — в основном на так называемых "Стройке 501" и "Стройке 503". Точных данных о погибших людях нет до сих пор — в современной России это никому не интересно, гораздо интереснее ругать пиндосов и носить цветы к монументам Сталина.

Запрещенные в СССР фото сталинских концлагерей

04. Зимние работы узников:

Запрещенные в СССР фото сталинских концлагерей

05. Летние работы узников в каменоломнях:

Запрещенные в СССР фото сталинских концлагерей

06. Заключенные на возведении шахты Юнь-Яга, 1937 год.

Запрещенные в СССР фото сталинских концлагерей

07. Строительство одного из лагерных бараков. Как правило, бараки возводились силами самих заключённых из дерева, и внутри практически не отличались от аналогичных бараков в нацистских концлагерях, вроде Заксенхаузена — внутри были такие же длинные ряды деревянных нар, на которых спали иногда по два или три человека.

01.JPG

08. Внутри одного из лагерных бараков. Нацисты на воротах своих концлагерей писали страшные и издевательские надписи "Труд освобождает", а советские большевики лепили возле нар заключённых вымпелы с надписями "Труд — дело чести, дело славы" — что можно прочитать на самом ближнем к точке съёмки вымпеле.

01.JPG

09. Впрочем, надписи над воротами, аналогичные нацистским, большевики тоже делали — на фото ниже можно увидеть ворота Воркутлага с надписью "Труд в СССР — дело чести, дело славы, дело доблести и геройства!"

01.JPG

10. Ещё одно фото, сделанное внутри лагерного барака. На нём можно увидеть грубо сколоченные деревянные нары, на каждой из шконок которых часто спали по 2 или 3 человека. Зимой из-за холода заключённые спали прямо в той же одежде, в которой работали.

01.JPG

11. Лагерное построение. На заднем плане можно увидеть вышку, на которой обычно сидел охраняющий локальный периметр стрелок с ППШ, автоматом или пулемётом.

01.JPG

12. Тоже построение. Снимок сделан из-за периметра, и в кадре можно увидеть сетчатый забор, сплетённый из колючей проволоки. Колючей проволоки в СССР было накоплено настолько много, что в 1986 году после аварии на ЧАЭС смогли быстро и совершенно быстро и беспроблемно отгородить периметр Зоны отчуждения протяжённостью в сотни километров.

01.JPG

13. На территории концлагеря. Каменное строение из дефицитного кирпича справа от вышки — скорее всего карцер, в который на воду и 200-300 граммов хлеба в день отправляли особо непокорных заключённых, не желавших мириться с концлагерными порядками. 1-2 недели жизни в карцере гарантировано обеспечивали серьезное заболевание вроде пневмонии, а месяц — гарантированную смерть.

01.JPG

14. Заключённые сталинских концлагерей носили робы с нашитыми на них номерами — на снимке можно увидеть узника Воркутлага с нашитым номером на шапке, на брюках и на спине. Чаще всего номер состоял из буквы и цифр — знаменитый рассказ Солженицына "Один день Ивана Денисовича" назывался сперва "Щ-854", по концлагерному номеру главного героя.

01.JPG

15. Ещё одни узники Воркутлага, мужчина и женщина, с нашитыми на одежде концлагерными номерами:

01.JPG

16. А это — женский барак одного из сталинских концлагерей ГУЛАГа. Как известно, женщина в СССР была уравнена в правах с мужчинами, и поэтому их точно также бросали в лагеря и привлекали к самым тяжёлым работам.

01.JPG

17. Внутри женского барака. В центре кадра можно увидеть женщину с нашитым на шапке концлагерным номерм "З-966".

01.JPG

18. Примерный состав работ женщин-узниц. Укладка шпал:

01.JPG

19. Работы в каменоломнях. Сколько женщин на этих работах погибли, остались инвалидами, навсегда потеряли возможность иметь детей — не считал никто... "А зато в Америка Абама негров линчует" — вскрикивает любитель СССР, и тут же выбегает на застеклённый балкон, чтобы плевать на головы всем, кто криво подумает про Сталина.

01.JPG

20. Помимо женщин — в ГУЛАГе были также и дети. Туда попадали, во-первых, "осуждённые по малолетке", а во-вторых — дети тех, кого совковая система посчитала "врагами народа". О письмах детей из ГУЛАГа я подробно рассказывал вот в этом посте.

Запрещенные в СССР фото сталинских концлагерей

21. Погибшим заключённым сталинских концлагерей, тем кому "повезло" — после смерти ставили табличку с личным концлагерным номером. Советская власть как бы говорила, что навсегда отняла у человека его имя, полученное при рождении, и даже после смерти он будет лежать под лагерным номером. Тех же, кому повезло меньше — просто сваливали в общие могилы без всяких надписей...

Запрещенные в СССР фото сталинских концлагерей

Почему люди не бежали из ГУЛАГа? Во-первых — бежать было некуда, кругом чаще всего были пустые степи и леса с практически вечной зимой. Во-вторых — совки, точно так же, как и нацисты, давали людям ложную надежду — мол, поработай и всё будет хорошо. На самом деле система ГУЛАГа старалась уже никогда не выпустить человека, который хотя бы раз попал в её лапы — Варламу Шаламову добавили десять лет лагерей за то, что он назвал Бунина "великим русским писателем".

Все фотографии, представленные в посте, были запрещены к показу в СССР. В первые годы существования сталинских лагерей людям ещё пытались врать о том, что там происходит — но ложь была настолько очевидной, что вскоре тему закрыли и не поднимали вплоть до начала Перестройки, до 1987 года. Нынешняя эпоха путинизма в этом плане не сильно отличается от совка — на словах вроде бы осуждает сталинские репрессии, но на деле возрождает культ Сталина и пытается оправдать сталинские концлагеря...

Такие дела.

Напишите в комментариях, что вы обо всём этом думаете, интересно.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Источник:mirovich.media
СССР