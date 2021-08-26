Так, друзья, тут есть одна интересная новость — после съёмок нашего проекта о Чернобыле мы планируем снять большой проект о советском ГУЛАГе, а сегодня будет большой и интересный пост, посвящённый важному аспекту этой темы — запрещённым в СССР фотографиям сталинских концлагерей ГУЛАГа. Эта тема была запретной практически все годы существования СССР — в сталинские времена о ней молчали. Никто не говорил о том, что все "успехи" сталинской экономики были основаны на рабском принудительном труде людей, которых государство на десятилетия отправляло в лагеря за незначительные или вообще несовершённые проступки — вроде рассказанного вслух анекдота или допущенной "не той" мысли о Вожде Народов.

Если вы посмотрите на карту ударных новостроек первых пятилеток — то увидите, что эта карта в точности совпадает с картой сталинских концлагерей ГУЛАГа. Разумеется, в советские годы об этом молчали — рассказывая сказки о "миллионах комсомольцев-добровольцев", которые едут в далёкие северные места, чтобы там погибнуть с киркой в руках. До 1956 года за правду о сталинских концлагерях могли отправить в тот самый лагерь, а после 1956 года (когда был развенчан культ личности Сталина) это стало неудобной правдой, которую совки всячески старались скрыть — но периодически то тут, то там в местах "сталинских пятилеток" люди находят горы мёрзлых скелетов с остатками лагерных номеров на истлевших телогрейках. Эти захоронения никто толком не учитывал и в те годы, и не спешит исследовать и учитывать и сейчас, пишет Максим Мирович в Facebook.

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Фотоснимков концлагерей ГУЛАГа почти не осталось — лишь изредка туда удавалось попасть людям с фотоаппаратами. Разумеется, самый ужас они не снимали — фотографируя лишь то, что было позволено, но всё равно — каждый такой фотоснимок сейчас на вес золота. В сегодняшнем посте мы посмотрим на подборку фотографий ГУЛАГа, которые были запрещены в СССР.

Итак, в сегодняшнем посте — запрещённые фото сталинских концлагерей.

02. Заключённые ГУЛАГа на строительстве Беломорканала. Фото 1932 года. Все сталинские "экономические чудеса" делались тяжелейшим ручным трудом лагерных рабов — в правовом отношении СССР откатился во времена двухтысячелетней давности — за исключением того, что в СССР рабами были не пленные варвары, а собственные граждане. Только по официальным данным на строительстве Беломорканала погибло 12800 человек, неофициальные источники называют куда более высокие цифры.

03. Работы по строительству Трансполярной магистрали — ещё одному безумному прожекту СССР, ныне ставшим дорогой-призраком — на каждые несколько километров которой приходится по одному заброшенному сталинскому концлагерю, а на каждые десять метро — по одному трупу. Работы велись без проектно-сметной документации силами 300.000 узников ГУЛАГа, десятки тысяч из которых погибли — в основном на так называемых "Стройке 501" и "Стройке 503". Точных данных о погибших людях нет до сих пор — в современной России это никому не интересно, гораздо интереснее ругать пиндосов и носить цветы к монументам Сталина.

04. Зимние работы узников:

05. Летние работы узников в каменоломнях:

06. Заключенные на возведении шахты Юнь-Яга, 1937 год.

07. Строительство одного из лагерных бараков. Как правило, бараки возводились силами самих заключённых из дерева, и внутри практически не отличались от аналогичных бараков в нацистских концлагерях, вроде Заксенхаузена — внутри были такие же длинные ряды деревянных нар, на которых спали иногда по два или три человека.

08. Внутри одного из лагерных бараков. Нацисты на воротах своих концлагерей писали страшные и издевательские надписи "Труд освобождает", а советские большевики лепили возле нар заключённых вымпелы с надписями "Труд — дело чести, дело славы" — что можно прочитать на самом ближнем к точке съёмки вымпеле.

09. Впрочем, надписи над воротами, аналогичные нацистским, большевики тоже делали — на фото ниже можно увидеть ворота Воркутлага с надписью "Труд в СССР — дело чести, дело славы, дело доблести и геройства!"

10. Ещё одно фото, сделанное внутри лагерного барака. На нём можно увидеть грубо сколоченные деревянные нары, на каждой из шконок которых часто спали по 2 или 3 человека. Зимой из-за холода заключённые спали прямо в той же одежде, в которой работали.

11. Лагерное построение. На заднем плане можно увидеть вышку, на которой обычно сидел охраняющий локальный периметр стрелок с ППШ, автоматом или пулемётом.

12. Тоже построение. Снимок сделан из-за периметра, и в кадре можно увидеть сетчатый забор, сплетённый из колючей проволоки. Колючей проволоки в СССР было накоплено настолько много, что в 1986 году после аварии на ЧАЭС смогли быстро и совершенно быстро и беспроблемно отгородить периметр Зоны отчуждения протяжённостью в сотни километров.

13. На территории концлагеря. Каменное строение из дефицитного кирпича справа от вышки — скорее всего карцер, в который на воду и 200-300 граммов хлеба в день отправляли особо непокорных заключённых, не желавших мириться с концлагерными порядками. 1-2 недели жизни в карцере гарантировано обеспечивали серьезное заболевание вроде пневмонии, а месяц — гарантированную смерть.

14. Заключённые сталинских концлагерей носили робы с нашитыми на них номерами — на снимке можно увидеть узника Воркутлага с нашитым номером на шапке, на брюках и на спине. Чаще всего номер состоял из буквы и цифр — знаменитый рассказ Солженицына "Один день Ивана Денисовича" назывался сперва "Щ-854", по концлагерному номеру главного героя.

15. Ещё одни узники Воркутлага, мужчина и женщина, с нашитыми на одежде концлагерными номерами:

16. А это — женский барак одного из сталинских концлагерей ГУЛАГа. Как известно, женщина в СССР была уравнена в правах с мужчинами, и поэтому их точно также бросали в лагеря и привлекали к самым тяжёлым работам.

17. Внутри женского барака. В центре кадра можно увидеть женщину с нашитым на шапке концлагерным номерм "З-966".

18. Примерный состав работ женщин-узниц. Укладка шпал:

19. Работы в каменоломнях. Сколько женщин на этих работах погибли, остались инвалидами, навсегда потеряли возможность иметь детей — не считал никто... "А зато в Америка Абама негров линчует" — вскрикивает любитель СССР, и тут же выбегает на застеклённый балкон, чтобы плевать на головы всем, кто криво подумает про Сталина.

20. Помимо женщин — в ГУЛАГе были также и дети. Туда попадали, во-первых, "осуждённые по малолетке", а во-вторых — дети тех, кого совковая система посчитала "врагами народа". О письмах детей из ГУЛАГа я подробно рассказывал вот в этом посте.

21. Погибшим заключённым сталинских концлагерей, тем кому "повезло" — после смерти ставили табличку с личным концлагерным номером. Советская власть как бы говорила, что навсегда отняла у человека его имя, полученное при рождении, и даже после смерти он будет лежать под лагерным номером. Тех же, кому повезло меньше — просто сваливали в общие могилы без всяких надписей...

Почему люди не бежали из ГУЛАГа? Во-первых — бежать было некуда, кругом чаще всего были пустые степи и леса с практически вечной зимой. Во-вторых — совки, точно так же, как и нацисты, давали людям ложную надежду — мол, поработай и всё будет хорошо. На самом деле система ГУЛАГа старалась уже никогда не выпустить человека, который хотя бы раз попал в её лапы — Варламу Шаламову добавили десять лет лагерей за то, что он назвал Бунина "великим русским писателем".

Все фотографии, представленные в посте, были запрещены к показу в СССР. В первые годы существования сталинских лагерей людям ещё пытались врать о том, что там происходит — но ложь была настолько очевидной, что вскоре тему закрыли и не поднимали вплоть до начала Перестройки, до 1987 года. Нынешняя эпоха путинизма в этом плане не сильно отличается от совка — на словах вроде бы осуждает сталинские репрессии, но на деле возрождает культ Сталина и пытается оправдать сталинские концлагеря...

Такие дела.

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