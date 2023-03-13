''4 месяца с нами'': супруга Резникова показала личный Хаймарс министра обороны. Фото

Жена главы Министерства обороны Украины, телеведущая Юлия Зорий показала "личный Хаймарс" своего мужа. Как выяснилось, семья имеет домашнего любимца – кота по кличке Хаймарс.

Видео дня

На своей странице в социальной сети Instagram Зорий опубликовала фото Алексея Резникова с мэйн-куном Хаймарсом. Кадры появились в сети в понедельник, 13 марта.

На фото украинский министр лежит дома на диване и обнимает нового любимца. Глава оборонного ведомства традиционно одет в милитари-куртку с желто-синим шевроном и тризубом.

"Алексей и его личный Хаймарс. Ну как личный, наш", – подписала фото супруга министра.

Зорий добавила, что коту Хаймарсу всего 4 месяца. Это второй домашний любимец в семье Резникова. Также у супругов есть 10-летняя кошка Алюшка.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба забрал себе щенка, которого удалось спасти из Мариуполя. По его словам, собака родилась во время войны, однако ее хозяева пропали без вести. Глава МИД назвал щенка Мариком.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!