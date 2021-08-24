Посадку самолета "Мрія" под Гостомелем сняли на видео: впечатляющие кадры

В сети появились видеокадры, запечатлевшие посадку самолета АН-225 "Мрия" вблизи аэропорта Гостомеля. Перед этим самый большой в мире лайнер участвовал в параде ко Дню Независимости Украины в Киеве.

Соответствующий ролик опубликовала пользовательница TikTok Анна Васенко-Волювач. На видео, в частности, видно, как, приземляясь, "Мрия" низко пролетает над городом Буча.

Так, во вторник, 24 августа "Мрия" в рамках парада ко Дню Независимости пролетела над Крещатиком на высоте 400 метров.

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Согласно запланированному маршруту, самолет взлетел с аэродрома в Гостомеле и вошел в небо над Киевом в районе Теремков.

После торжественного полета над Крещатиком "Мрия" пролетела в районе метро "Почтовая площадь", перелетела через Днепр и Труханов остров.

По пути в Гостомель лайнер пролетел над селами Погребы, Летки, Нижняя Дубечня, Лебедевка, Лютеж, Раковка.

Ан-225 "Мрия" – самый большой, самый тяжелый и самый мощный транспортный самолет в мире. Он был создан киевским Конструкторским бюро имени Антонова. Первый его полет состоялся 21 декабря 1988 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пилот "Мрии" Дмитрий Антонов показал впечатляющие видеокадры, запечатлевшие взлет крупнейшего самолета по направлению Киев-Лейпциг.