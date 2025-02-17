20% – женщины: в Минобороны сказали, сколько добровольцев пополнили ряды Сил обороны через центры рекрутинга за год

Начиная с февраля 2024 через центры рекрутинга украинской армии в Силы обороны привлекли уже 41 296 граждан. 20% из них – женщины.

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Об этом сообщили в минобороны Украины. Отмечается, что уже работает 48 центров, которые предоставляют консультации и обеспечивают сопровождение потенциальных кандидатов в армию.

"Год назад во Львове начал работу первый центр рекрутинга украинской армии. За этот период в центры обратились 41 296 граждан, в частности, 1 808 - за прошедшую неделю. Сейчас уже более 8 500 добровольцев начали процесс оформления на военную службу, чтобы вскоре присоединиться к ЗСУ", – говорится в сообщении.

Наибольшим спросом пользуются должности операторов БПЛА.

Справка

На данный момент в Украине функционирует 48 рекрутинговых центров, в том числе один из них онлайн. Наибольшую активность проявляют жители Киева и Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Запорожской областей.

Важно отметить, что центры рекрутинга, преимущественно расположенные в помещениях ЦНАПов, предоставляют исключительно конфиденциальные консультации. На их территории запрещено проведение мобилизационных мероприятий и вручение повесток группами оповещения.

Подробнее о работе центров рекрутинга и контактах можно узнать по ссылке.

Напомним, что несмотря на то, что основную роль в процессе мобилизации в Украине выполняют Территориальные центры комплектования (ТЦК), наиболее эффективными являются центры рекрутинга ВСУ. Они учитывают как реальные потребности армии, так и пожелания, способности и гражданские должности военнообязанных.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале февраля командиры Сил беспилотных систем и 414 бригады объявили о наборе бойцов. Отмечается, что это будет пять вновь полков.

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