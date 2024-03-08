'20 дней в Мариуполе': врачи-герои фильма-номинанта на Оскар 2024 года рассказали свои истории музея 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Медики в Мариуполе спасали людей под обстрелами и между бомбежками до последней возможности. Оперировались без воды и света, спали в коридоре операционного блока. Несколько врачей стали героями фильма "20 дней в Мариуполе". Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собрал их истории в отдельную коллекцию.

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Заведующий отделением анестезиологии Александр Белаш напоминает, что пациентов считали только в первые сутки. Дальше в этом просто не было смысла. Именно он во время реанимации маленькой Евы, которая была первым погибшим ребенком, обратился к Путину. История Александра.

Тимур Чумарин уехал из Мариуполя в середине марта. Друзья вовремя сообщили, что его, врача-хирурга, объявила в розыск так называемая ДНР. До этого медик несколько недель жил на работе и спасал людей. История Тимура.

12 марта в больницу, где работал Игорь Золотоус, вошли российские военные. Спрашивали, есть ли украинские военные. Накануне Азов вывез оттуда своих раненых, однако в палатах находились наши защитники из других подразделений. История Игоря.

"20 дней в Мариуполе" - фильм режиссера и военного корреспондента Мстислава Чернова. С первых часов полномасштабной войны он вместе с коллегами Василиной Степаненко и Евгением Малолеткой снял кадры, которые позже стали символами войны. Пока эта лента номинируется на "Оскар-2024", как лучший документальный фильм. За годы Независимости это первый украинский фильм украинского режиссера, получивший такую номинацию.

Музей собирает и хранит истории украинцев о пережитом во время войны. Его архив содержит уже более 100 тысяч историй. Расскажите свою историю о войне на портале Музея или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.