15 лет с конфискацией: в Украине осудили 'гауляйтера' Запорожья Балицкого. Фото

Украинский суд заочно вынес приговор гауляйтеру Запорожья Евгению Балицкому. Предателя приговорили к 15 годам заключения с конфискацией имущества.

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Об этом сообщили в Службе безопасности Украины и Офисе генерального прокурора. Установлено, что бывший нардеп от запретной партии "Оппозиционный блок" Балицкий в начале полномасштабного вторжения России одним из первых публично поддержал российских оккупантов.

За это они назначили его гауляйтером – руководителем так называемой военно-гражданской администрации Запорожской области.

Чтобы заставить работников местного самоуправления признать "полномочия" коллаборанта, рашисты угрожали людям репрессиями и физической расправой. Несогласных заточили в российские застенки, где пострадавших подвергали жестоким пыткам.

С августа 2022 псевдогубернатор с целью изменения границ территории и государственной границы Украины начал активную подготовку незаконного референдума о выходе Запорожской области из состава Украины и ее вхождения в состав РФ, о чем подписал ряд незаконных документов.

В частности, под его руководством создавались незаконные "избиркомы", в которых фальсифицировали результаты "голосования" в пользу страны-агрессора.

После обнародования в своем телеграмм-канале фейкового волеизъявления он обратился к президенту страны-агрессора с просьбой "признать" регион как новый субъект Российской Федерации.

Затем, 30 сентября 2022 года, на "торжественном" мероприятии в Кремле он подписал незаконный "договор о вхождении" Запорожской области в состав России.

Суд согласился с предложением прокуроров о наказании и назначил псевдочиновнику максимальный срок. В настоящее время злоумышленник находится на временно оккупированной территории на юге Украины. Продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности за преступления перед нашим государством.

Напомним, так называемый "и.о. губернатора" временно оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские захватчики минуют объекты инфраструктуры и поля. О том, что оккупанты существенно усиливают оборону, предатель признался в эфире российского пропагандистского шоу.

Ранее сообщалось, что российские власти крайне недовольны запорожским гауляйтером Евгением Балицким. Ему была поручена задача, с которой он не справился – отобрать и предоставить кандидатов от "Единой России" для участия в выборах в законодательное собрание Запорожской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, у назначенного Россией гауляйтера временно оккупированной части Запорожской области предателя Евгения Балицкого появился новый советник. Им оказался одиозный экс-министр образования и науки времен президента Виктора Януковича Дмитрий Табачник.