'Как мы взяли на эту должность такого идиота?' В Москве недовольны запорожским гауляйтером Балицким

Российские власти крайне недовольны запорожским гауляйтером Евгением Балицким. Ему было поручено задание, с которым он не справился, – отобрать и предоставить кандидатов и от "Единой России" для участия в выборах в законодательное собрание Запорожской области.

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Об этом сообщил Telegram-канал "Досье шпиона". Вместо кандидатов он включил в списки своих многочисленных родственников.

Как заявляет источник, пока на одной части Запорожской области, проводится эвакуация местного населения в связи с опасением контрнаступления ВСУ, на другой части области царит подготовка к выборам.

"Для дальнейшей легализации органов местного самоуправления, в соответствии с законодательством РФ, должны быть проведены выборы в законодательное собрание Запорожской области. Это орган, в полномочия которого входит принятие областных законов, утверждение бюджета, установление налогов и т.д", – говорится в сообщении.

Так, правящая партия "Единая Россия", в соответствии с уставом проводит "предварительное голосование", или так называемые праймериз, где кандидаты проходят сперва внутрипартийный отбор, чтобы в дальнейшем стать кандидатами на участие в выборах от партии "ЕР".

Как стало известно, для того чтобы не допустить участия "лишних" людей в списки, главе военно-гражданской администрации Запорожской области Евгению Балицкому было доверено отобрать и предоставить кандидатов для участия в выборах от "Единой России".

"Отдельно, из Москвы Балицкому намекнули, что среди кандидатов хотят видеть местных активистов, волонтеров, людей, которые проявили свою "пророссийскую" позицию или приняли активное участие в СВО", – говорится в сообщении.

Как отметили в источнике, в последний день подачи заявок на "праймериз", в списки от главы ВГА попадают:

Балицкий Александр Евгеньевич – сын Балицкого Е.В. 1992 г.р., по словам самого главы ВГА, имеет серьезные проблемы со здоровьем;

Зайцева Евгения Олеговна – племянница Балицкого Е.В.;

Зайцев Константин Сергеевич – муж Зайцевой Е.О., племянницы Балицкого Е.В.

"Повестку Балицкий отработал "на отлично". Ближайшие родственники – точно не предатели, точно не симпатики Украины. Только вот теперь, эти списки дошли до Москвы. Ответственные люди сидят в своих кабинетах, чешут лбы и думают:"И как мы взяли на эту должность такого идиота?", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, у назначенного Россией гауляйтера временно оккупированной части Запорожской области, предателя Евгения Балицкого появился новый советник. Им оказался одиозный экс-министр образования и науки времен беглого президента Виктора Януковича Дмитрий Табачник.