12-летний британец написал трогательное письмо Зеленскому и получил ответ. Фото

Школьник из Великобритании отправил письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором выразил поддержку и пожелал скорейшей победы над Россией. Спустя некоторое время 12-летний парень был приятно удивлен, когда получил ответ от главы государства.

В ответе Зеленский поблагодарил школьника за поддержку и помощь. Об этом сообщает издание BBC (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Накануне школьники в графстве Дарем собирали гуманитарную помощь для Украины. В одну из посылок 12-летний Томас, ученик Тринити-школы и спортивного колледжа Дарема, положил написанное от руки письмо. В нем парень назвал Зеленского лучшим президентом, отметив, что счастлив помогать Украине. Письмо было среди 270 посылок с медикаментами, одеждой, едой, туалетными принадлежностями и четырьмя инвалидными колясками, подаренными учениками специальной школы, которая помогает детям с широким спектром дополнительных потребностей в обучении.

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Несмотря на то, что никто, в том числе Томас, не ожидал ответа, школа получила на прошлой неделе письмо от Зеленского. В нем глава украинского государства отметил, что письмо школьника вызвало улыбку у него и многих других людей.

"Президент Украины ответил на записку 12-летнего мальчика из графства Дарем, сказав: "То, что вы говорите в своем письме, и то, что Соединенное Королевство делает для поддержки, вызывает улыбку на моем лице и у многих других", – сообщили в Twitter британского Министерства образования.

Напомним, во Львове дети организовали ярмарку, на котором продают свои игрушки. Вырученные от продаж деньги они передают на нужды Вооруженных сил Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о 12-летней девочке Лере из оккупированных Алешек в Херсонской области, которая отдала свои сбережения на нужды Вооруженных сил Украины. Она собирала деньги, чтобы на свой день рождения купить телефон, но решила отдать их украинским военным.

Перед этим в соцсетях рассказали историю 7-летней украинки по имени Варя, продававшей цветы, чтобы приобрести бронежилет для украинских защитников. Девочку назвали ангелом-хранителем украинских военных.

Также можно вспомнить, как в Одессе четыре школьника устроили благотворительные аукционы посреди улицы, чтобы собрать деньги на помощь Вооруженным силам Украины, которые защищают нашу страну от нашествия российских оккупантов. Ради украинских воинов дети продавали самое дорогое – собственные игрушки, которыми сами недавно играли.