12-летняя девочка с Херсонщины отдала деньги, на которые хотела купить телефон, на нужды ВСУ. Фото

12-летняя Лера, выехавшая из оккупированных Алешек Херсонской области в Германию, отдала свои сбережения на нужды Вооруженных сил Украины. Она собирала средства, чтобы на свой день рождения купить телефон, но решила отдать их волонтерам.

Об этом корреспонденты ТСН сообщили в эфире телемарафона "Единые новости". На Лерины деньги волонтеры приобрели турникеты для танкистов.

"Лера еще в мирной Украине собирала себе на подарок на день рождения, хотела новый смартфон. Однако, спасаясь от войны, решила, что она может и без нового телефона, а украинские военные без ее помощи – нет. Собранное передала на нужды войска", – говорится в сюжете.

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Однако без подарка в свой день рождения Лера не осталась – ведущая ТСН Соломия Витвицкая приобрела ей телефон.

Сообщается, что у мамы Леры Аллы семеро детей, из них шестеро – приемные. Все вместе жили в родных Олешках до 24 февраля, когда русские войска оккупировали городок. Затем нашли убежище в немецком Нюрнберге.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Одессе четыре школьника устроили благотворительные аукционы посреди улицы, чтобы собрать деньги на помощь Вооруженным силам Украины, которые защищают нашу страну от нашествия российских оккупантов. Ради украинских воинов дети продавали самое дорогое – собственные игрушки, которыми сами недавно играли.

Перед этим в соцсетях рассказали историю 7-летней украинки по имени Варя, продававшей цветы, чтобы приобрести бронежилет для украинских защитников. Девочку назвали ангелом-хранителем украинских военных.