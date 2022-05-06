Во Львове дети продают игрушки, чтобы собрать деньги на ВСУ. Фото

Во Львове дети организовали ярмарку, на котором продают свои игрушки. Вырученные от продаж деньги они передают на нужды Вооруженных сил Украины.

Игрушечный ярмарок организовали мальчики младшего школьного возраста на улице Семьи Крушельницких. Об этом в Facebook сообщила директор Украинского института книги Александра Коваль (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По ее словам, инициативу проявили несколько мальчишек в возрасте 6-9 лет. Сначала они продавали свои игрушки, а затем жители Львова стали им помогать и приносить игрушки со всей округи.

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"На ул. Семьи Крушельницких во Львове мальчики 6 – 9 лет собирают деньги на ВСУ. Они продают игрушки. Начали со своих, а сейчас инициатива разрослась, и им приносят со всей округи. За сегодняшний день выторговали более 1200 грн, которые родители потом переведут на армию. Каждый из нас вносит вклад в Победу. Слава волонтерам! Слава ВСУ!", – написала Коваль.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о 12-летней девочке Лере из оккупированных Алешек в Херсонской области, которая отдала свои сбережения на нужды Вооруженных сил Украины. Она собирала деньги, чтобы на свой день рождения купить телефон, но решила отдать их украинским военным.

Перед этим в соцсетях рассказали историю 7-летней украинки по имени Варя, продававшей цветы, чтобы приобрести бронежилет для украинских защитников. Девочку назвали ангелом-хранителем украинских военных.

Также можно вспомнить, как в Одессе четыре школьника устроили благотворительные аукционы посреди улицы, чтобы собрать деньги на помощь Вооруженным силам Украины, которые защищают нашу страну от нашествия российских оккупантов. Ради украинских воинов дети продавали самое дорогое – собственные игрушки, которыми сами недавно играли.