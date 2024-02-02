В КНДР двое шестнадцатилетних подростков получили по 12 лет каторги. Угадайте за что. Нет, не за шпионаж в пользу "проклятых империалистов" и не за попытку бегства из северокорейского коммунистического "рая". Не за антигосударственную агитацию и не за попытку государственного переворота.

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По 12 років концтаборів вони отримали за перегляд південнокорейських кінофільмів. Звичайних художніх фільмів.

Північна Корея не просто комуністична країна. Там при владі комуністи саме сталінського зразка. Їх "сталіністами" й називають.

А знаєте, що може шокувати? Оті всі комуністи-сталіністи при владі живуть в окремому комунізмі. Тоді як 95% населення перебувають у страшних злиднях, харчуючись пустим рисом і то в мізерній кількості (більшість північних корейців бачать курятину або свинину лише 2-3 рази на рік – на великі державні свята), 5% партійної еліти та її дітей бісяться з жиру. Лише з 2011 по 2017 роки у Північну Корею контрабандою ввезено предметів розкоші (від елітних автівок до брендового одягу) на 4 мільярди євро. Для партійно-держвної еліти у столиці побудовано елітний район, який називається Пхеньхеттен.

Утім, нічого нового. З часів товариша Сталіна в СРСР було все так само. І коли в 1947 році звичайні українці гинули від голоду (штучного до того ж) дружина найближчого сталінського поплічника В`ячеслава Молотова приймала молочні ванни. Це лише один приклад.

І взагалі, ті, хто бачив маєтки Хрущова, Ворошилова, Мікояна, Берії, Жданова, Калініна та інших товаришів включно зі Сталіним, не дадуть збрехати: комунізм у них був капітальний і розкішний. Ні, навіть не так - усе почалося ще раніше. Адже маєтки Леніна, Свердлова, Дзержинського, Троцького, Луначарського та інших товаришів теж були вінцем тогочасної розкоші.

А 16-річні пересічні підлітки... Так їхнє призвання – забезпечувати комунізм для отих 5 %.

На фото – реальні північнокорейські діти. Не з Пхеньхеттену...