''100 причин гордиться, что я – украинец'': для школьников создали обучающую игру об Украине

Агрессия России открыла миру Украину, украинцев стали идентифицировать как отдельную самостоятельную нацию, а украинское авторство научных и культурных достижений, изобретений, известных музыкальных произведений, картин и блюд узнали во всех уголках планеты. Украине есть чем гордиться, а украинцы с детства должны быть осведомлены и обладать знаниями и важными и выдающимися фактами о стране, благодаря которым могут чувствовать гордость за нее.

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Для содействия развитию маленьких украинцев педагоги из дистанционной школы Unicorn School создали учебный проект для школьников "100 причин гордиться тем, что я – украинец" – бесплатная образовательная платформа, построенная в формате компьютерной игры, которая предлагает детям узнать и подробно изучить сто самых важных фактов об Украине.

Программа включает в себя знания по географии, о городах и населении Украины, ІТ, всемирных рекордах, культурном наследии, вкладе Украины в европейскую цивилизацию, науку и инженерию, промышленность, спорт и известных украинцев.

Чтобы принять участие, необходимо бесплатно зарегистрироваться на платформе по ссылке и начать увлекательное путешествие. Учеба проходит в игровом формате: каждый участник будет иметь собственного аватара, который будет исследовать карту королевства знаний, а задача участника – "захватить королевство", конечно знаниями. Чтобы это сделать, необходимо открывать города, каждый из которых содержит информацию об интересном факте Украины и несколько испытаний, которые должны закрепить знания.

За удачное прохождение испытаний ребенок будет получать вознаграждение: монеты и кристаллы, с помощью которых сможет "прокачать" своего аватара и посоревноваться за звание лучшего знатока фактов об Украине. Главная задача – собрать все очевки, то есть достижения в каждой категории, чтобы стать лучшим знатоком причин гордиться своей страной.

В течение следующего месяца, с 28 февраля по 31 марта участники должны открыть карту и соревноваться между собой в получении наград, а 1 апреля преподавательский коллектив Unicorn School определит победителей, которых ждут ценные призы.

После месяца соревнований платформа будет продолжать работать и дальше, поэтому к изучению интересных фактов об Украине всегда можно будет вернуться и освежить свои знания.

Напомним, что ранее команда украинских разработчиков из виртуальной школы Unicorn School создала первое в мире мобильное приложение для смартфонов и планшетов, позволяющее учиться даже во время блекаута, без света и интернета, в формате компьютерной игры.