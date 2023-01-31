Зарплаты и "боевые" военным будут платить по новым правилам: что изменится с 1 февраля

В Украине уже с 1 февраля изменится порядок выплат денежного обеспечения военнослужащим. Изменения не затронут тех, кто воюет на фронте. А вот военным, которые находятся в тылу вне зоны активных боевых действий больше не будут доплачивать по 30 тыс. грн ежемесячно.

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При этом в целом военнослужащим планируют повысить зарплаты. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Как изменятся доплаты военным

Кроме военных, которые служат вне зоны боевых действий, доплаты в 30 тыс. отменят для срочников и курсантов вузов, а также офицеров управлений и штабов отметили в ведомстве. Так добавили, что доплаты в 30 тыс. грн сохранятся и для тех военных, которые выполняют задачи на востоке, юге и севере Украины, но не принимают непосредственного участия в боях с противником.

Изменений по "боевым" доплатам в 100 тыс. грн не будет. Их по-прежнему будут получать:

военнослужащие, непосредственно участвующие в боях "на передке";

семьи пленных и пропавших без вести.

Как изменятся зарплаты военнослужащих

С 1 февраля основное денежное обеспечение военнослужащих будет составлять не меньше:

20 100 грн – для ВСУ, Нацгвардии и Государственной пограничной службы;

17 000 грн – для ГСЧС и Национальной полиции.

Ранее глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Александр Завитневич отмечал, что бюджетные расходы на выплаты военным выросли во время войны. В месяц необходимо около 40 млрд гривен – почти столько же, сколько до войны тратили за год.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы, которые принимали участие в боевых действиях, имеют право выйти на пенсию раньше. Для женщин пенсионный возраст при наличии стажа снизят на 10 лет до 50 лет, а на мужчин – на 5 лет до 55 лет.

Также ранее изменили правила для работодателей, чьих сотрудников призвали во время мобилизации. Компании больше не должны выплачивать им среднюю зарплату. Ранее за всеми такими военнослужащими во время военного положения сохранялось не только место работы и должность, но и средний заработок. Теперь – только место работы.

Соответствующие изменения вступили в силу в декабре 2022 года. При этом работодатели могут продолжать платить зарплаты мобилизированным сотрудникам по собственному желанию, закон этого не запрещает.

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