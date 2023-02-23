1,2 миллиона человек вернутся после победы, нам нужно готовить психологов и общество, – Паевская

Помогать освобожденным из плена и семьям пленников сначала нужно с психологическим состоянием, – убеждена Юлия Паевская, позывной Тайра. Она также пережила ад российских тюрем и после трех месяцев пребывания под постоянными пытками и издевательствами вернулась домой. Сегодня Юлия является основательницей фонда "Мрия", помогающего семьям пленных и погибших героев. В интервью для "Общественное радио" она поделилась важными мнениями о психологической помощи воинам и их семьям.

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"Люди, получая известия о смерти защитника или о том, что он или она попали в плен, просто теряют любую энергию. У них нет сил куда-то идти и выяснять. Несмотря на то, что 10 лет идет война, нет общей координации между психологами, а каждый работает в своей группе. Многие специалисты приобщались к оказанию психологической помощи, но все равно возникали трудности. В том числе из-за того, что этот участок работы бесплатный. Хотя труд психолога может показаться легким, но это очень трудно иметь дело с кризисными вопросами людей, прошедших плен и пытки, потеряли близких. Нельзя абстрагироваться от этого", – отметила Юлия Паевская.

Тайра добавила, что очень хотела создать базу данных психологов, которые готовы помогать, и скоординирована с зарубежными специалистами, которые уже помогают очень много. В качестве примера она привела израильскую школу психологии и американских коллег.

"У нас есть протоколы, но они не приспособлены к нашей ситуации. Ведь агрессия России против Украины имеет очень специфические особенности. Иногда даже уникальные. Начинать надо с подготовки психологов. Чтобы не оказалось так, что когда 1,2 миллиона человек вернутся после победы, мы чтобы не случилось так, как было перед полномасштабным вторжением: о нем говорили все, а мы оказались не совсем готовыми, чтобы не случилось так, как в 2014 году: всем было понятно, что Россия так просто не остановится. Вот почему нужно начинать с подготовки квалифицированных психологов", – сказала Юлия.

Паевская была свидетелем того, когда непрофессиональные психологи приходили к защитникам, которые видели и испытывали страшную пытку, и травмировались сами психологи от осознания услышанной информации. Юлия считает, что проект психологической помощи уже должен развиваться.

"Для защитников, прошедших плен, очень важен пример человека, который прошел то же самое, но смог жить полноценно и снова улыбаться, он общается с людьми, "движет" делает все для победы, чтобы доказать миру: украинцы – нация победителей и ни один плен , и никакая пытка не может нас сломать", – сказала Юлия.

Юлия Паевская отметила, что по результатам ее работы с теми, кто прошел российские тюрьмы и недавно вернувшимся может сказать, что их состояние неплохое.