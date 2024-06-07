Жена Кузьмы призналась, что Скрябин платил, чтобы его украиноязычные песни крутили по радио

Жена культового украинского певца Андрея Кузьменко – он же Кузьма Скрябин – Светлана Бабийчук раскрыла, как сложно было ныне покойному артисту продвигать свое творчество. 20 лет назад за то, чтобы украинцы слушали что-нибудь, кроме российского шансона, Кузьма платил радиостанциям.

Тогда его украиноязычные песни называли "неформатом", что очень огорчало звезду. Об этом Светлана Бабийчук рассказала в разговоре с Тиной Кароль.

Приблизительно в 2002 году, когда были написаны треки "Герой", "Наші" и "Нова "Статуя Свободи", певец уже осознал необходимость отделения украинской культуры от российской. С этим репертуаром он пошел на радио, где не хотели брать украинскую музыку.

"Он уже хотел достучаться до всех. На радио в эти годы был полностью российский шансон. Тогда все было неформат, все было российское. Он порой оплачивал какие-то свои эфиры. Он платил, и не раз, повсюду платил", – вспомнила жена певца.

По ее словам, побывавший во многих уголках мира исполнитель очень переживал, что украинцы не могут отделиться от российской культуры.

Он считал, что Украине следует поддерживать свои таланты, а не "доедать с тарелки российской империи". Эта мысль прослеживалась и в его последних написанных при жизни композициях.

Ранее OBOZ.UA писал, что мама Кузьмы Скрябина назвала причастных к гибели сына и рассказала, что у авто певца несколько раз откручивали колеса.

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