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Жена Кузьмы призналась, что Скрябин платил, чтобы его украиноязычные песни крутили по радио

Катерина Малай
Шоу
1 минута
2,3 т.
Жена Кузьмы призналась, что Скрябин платил, чтобы его украиноязычные песни крутили по радио

Жена культового украинского певца Андрея Кузьменко – он же Кузьма Скрябин – Светлана Бабийчук раскрыла, как сложно было ныне покойному артисту продвигать свое творчество. 20 лет назад за то, чтобы украинцы слушали что-нибудь, кроме российского шансона, Кузьма платил радиостанциям.

Тогда его украиноязычные песни называли "неформатом", что очень огорчало звезду. Об этом Светлана Бабийчук рассказала в разговоре с Тиной Кароль.

Приблизительно в 2002 году, когда были написаны треки "Герой", "Наші" и "Нова "Статуя Свободи", певец уже осознал необходимость отделения украинской культуры от российской. С этим репертуаром он пошел на радио, где не хотели брать украинскую музыку.

"Он уже хотел достучаться до всех. На радио в эти годы был полностью российский шансон. Тогда все было неформат, все было российское. Он порой оплачивал какие-то свои эфиры. Он платил, и не раз, повсюду платил", – вспомнила жена певца.

По ее словам, побывавший во многих уголках мира исполнитель очень переживал, что украинцы не могут отделиться от российской культуры.

Жена Кузьмы призналась, что Скрябин платил, чтобы его украиноязычные песни крутили по радио

Он считал, что Украине следует поддерживать свои таланты, а не "доедать с тарелки российской империи". Эта мысль прослеживалась и в его последних написанных при жизни композициях.

Ранее OBOZ.UA писал, что мама Кузьмы Скрябина назвала причастных к гибели сына и рассказала, что у авто певца несколько раз откручивали колеса.

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