'Я украл это': стендапер Феликс Редька признался, какой 'подарок' от украинцев оставил в Судже и что оттуда прихватил домой

Стендапер Феликс Редька, который недавно вместе со своей командой посетил российский город Суджа, что ранее являлся административной единицей казацкого Сумского полка, чтобы снять подкаст о его украинской истории в краеведческом музее, поделился интересными деталями из поездки. По словам 26-летнего юмориста, он не покинул населенный пункт с пустыми руками, а местным жителям оставил небольшой "подарок" в виде портрета казака Герасима Кондратьева.

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Об этом комик рассказал во время своего нового стендапа. Фрагмент выступления он разместил на YouTube-канале, создав для видео довольно интересную заставку, где написал: "Я украл это из Суджи".

"Очевидно, как мы туда (в Суджу. – Ред.) попали и кто нас пустил. Люди, которые воевали на тех позициях. Как сейчас помню, мы ехали утром в "Хаммере". Ребята говорят: "У вас есть полтора часа в краеведческом музее Суджи". Не хочу делать из себя лучшего человека, чем я есть, но скажу честно: мы с командой ехали в этот музей с мыслью, что украдем там все. Но не так случилось, как думалось. Как только мы туда зашли солдаты сказали: "Ребята, не занимайтесь глупостями. Ничего не берите. Мы не мародерствуем", – поделился юморист.

Как отметил Феликс Редька, после таких слов военнослужащих они поняли, что сами ничего брать из заведения не будут. И все же стендапер не мог уехать из музея не оставив для местных "подарка" от украинцев. Он с командой заранее распечатали портрет казака Герасима Кондратьева, который засновал город Сумы и был причастен к формированию Суджи. Они оставили изображение в музее, чтобы жители города "помнили свою украинскую историю".

Но все же без "сувенира" стендапер домой не вернулся.

"Едем уже назад, ко мне разворачивается солдат и говорит: "Я тебе кое-что взял. Ты же в очках, вот почитаешь в свободное время". И дает мне буклет службы по контракту в ВС РФ ", – рассказал юморист.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику!

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