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"Это не должно тебя волновать". Феликс Редька эмоционально вступился за родителей, говорящих со своими детьми на русском языке

Катерина Галущенко
Люди
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'Это не должно тебя волновать'. Феликс Редька эмоционально вступился за родителей, говорящих со своими детьми на русском языке

Украинский стендап-комик Феликс Редька, известный "Стендапом в бомбосховищі", высказал свою позицию по отношению к родителям, которые после более чем 10 лет войны с Россией разговаривают со своими детьми на русском языке. По его словам, если в будущем человек не сможет нормально понять государственный язык, это будут его проблемы и тех, кто занимался воспитанием.

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В интервью на YouTube-канале "Розмова" он эмоционально вступился за родителей, критикуемых в соцсетях. Стендап-комик придерживается концепции ласковой украинизации без чрезмерного давления, из-за чего год назад его осудила скандальная профессор Львовской политехники Ирина Фарион.

По его мнению, каждый имеет право разговаривать на том языке, на котором удобно, а проявлять свою агрессию из-за этого не имеет смысла. Именно поэтому он призвал перестать придираться к русскоязычным украинцам.

"Конечно [прогресс украинизации идет]. Вы видите какие-то русскоязычные YouTube-каналы или русскоязычные песни, или русскоязычную рекламу, или русскоязычное радио, или какие-то законы, которые ущемляют украинский язык и наоборот помогают развиваться русскому? То, что люди в быту говорят на том языке, на котором им комфортно, – это их право. Меня очень раздражает когда в Твиттере (X) пишут "Чего они говорят с детьми на своем русском языке? Я сидела в кафе и с детьми..." Это не должно тебя волновать. Это не твой ребенок, это не твоя жизнь. Он сам разберется. Если в результате этого ребенок не будет знать украинский язык и будет испытывать сложности, например, в поступлении в университет, в учебе, или в социализации, эта ответственность будет того человека и того ребенка, когда он уже станет совершеннолетним. Своей этой агрессией и докапыванием ничего не решится", – объяснил он свою позицию.

"Это не должно тебя волновать". Феликс Редька эмоционально вступился за родителей, говорящих со своими детьми на русском языке

Комик не исключает тот факт, что, возможно, общество никогда окончательно не заговорит по-украински из-за того, что всегда нужен баланс и даже в языковом вопросе.

"Я думаю, что это на десятилетие, а возможно, что мы никогда не встретим ситуации, когда все 100% будут разговаривать по-украински. Но мне кажется, что сейчас все плюс-минус в балансе, – сказал Феликс Редька и добавил: – Эти полярные идиоты есть по обе стороны баррикад: есть Ирина Фарион, а есть Анна Алхим. Но при этом все знают украинский язык. Все биллингвы [двуязычные]. Для меня это было шоком. У меня же родители русскоязычные, я русскоязычный, и я никогда в жизни не слышал, чтобы родители разговаривали по-украински".

"Это не должно тебя волновать". Феликс Редька эмоционально вступился за родителей, говорящих со своими детьми на русском языке

Как пример, он вспомнил ситуацию с детства, когда ездил с родителями на запад Украины и впервые услышал, как отец говорит на украинском языке: "Я помню, что у меня, 12-летнего, такие вот глаза! Я в первый раз вижу, как мой отец говорит по-украински, и я не понимаю, а откуда он знает его вообще".

"Это не должно тебя волновать". Феликс Редька эмоционально вступился за родителей, говорящих со своими детьми на русском языке

Ранее OBOZ.UA писал, что каждый пятый ребенок старшего дошкольного возраста в Киеве практически не владеет украинским языком. Общественная организация провела исследование.

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