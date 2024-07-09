'Это не должно тебя волновать'. Феликс Редька эмоционально вступился за родителей, говорящих со своими детьми на русском языке

Украинский стендап-комик Феликс Редька, известный "Стендапом в бомбосховищі", высказал свою позицию по отношению к родителям, которые после более чем 10 лет войны с Россией разговаривают со своими детьми на русском языке. По его словам, если в будущем человек не сможет нормально понять государственный язык, это будут его проблемы и тех, кто занимался воспитанием.

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В интервью на YouTube-канале "Розмова" он эмоционально вступился за родителей, критикуемых в соцсетях. Стендап-комик придерживается концепции ласковой украинизации без чрезмерного давления, из-за чего год назад его осудила скандальная профессор Львовской политехники Ирина Фарион.

По его мнению, каждый имеет право разговаривать на том языке, на котором удобно, а проявлять свою агрессию из-за этого не имеет смысла. Именно поэтому он призвал перестать придираться к русскоязычным украинцам.

"Конечно [прогресс украинизации идет]. Вы видите какие-то русскоязычные YouTube-каналы или русскоязычные песни, или русскоязычную рекламу, или русскоязычное радио, или какие-то законы, которые ущемляют украинский язык и наоборот помогают развиваться русскому? То, что люди в быту говорят на том языке, на котором им комфортно, – это их право. Меня очень раздражает когда в Твиттере (X) пишут "Чего они говорят с детьми на своем русском языке? Я сидела в кафе и с детьми..." Это не должно тебя волновать. Это не твой ребенок, это не твоя жизнь. Он сам разберется. Если в результате этого ребенок не будет знать украинский язык и будет испытывать сложности, например, в поступлении в университет, в учебе, или в социализации, эта ответственность будет того человека и того ребенка, когда он уже станет совершеннолетним. Своей этой агрессией и докапыванием ничего не решится", – объяснил он свою позицию.

Комик не исключает тот факт, что, возможно, общество никогда окончательно не заговорит по-украински из-за того, что всегда нужен баланс и даже в языковом вопросе.

"Я думаю, что это на десятилетие, а возможно, что мы никогда не встретим ситуации, когда все 100% будут разговаривать по-украински. Но мне кажется, что сейчас все плюс-минус в балансе, – сказал Феликс Редька и добавил: – Эти полярные идиоты есть по обе стороны баррикад: есть Ирина Фарион, а есть Анна Алхим. Но при этом все знают украинский язык. Все биллингвы [двуязычные]. Для меня это было шоком. У меня же родители русскоязычные, я русскоязычный, и я никогда в жизни не слышал, чтобы родители разговаривали по-украински".

Как пример, он вспомнил ситуацию с детства, когда ездил с родителями на запад Украины и впервые услышал, как отец говорит на украинском языке: "Я помню, что у меня, 12-летнего, такие вот глаза! Я в первый раз вижу, как мой отец говорит по-украински, и я не понимаю, а откуда он знает его вообще".

Ранее OBOZ.UA писал, что каждый пятый ребенок старшего дошкольного возраста в Киеве практически не владеет украинским языком. Общественная организация провела исследование.

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