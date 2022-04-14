'Вы все и есть коллективный Путин': Бронюк рассказал, что думает о россиянах

Популярный украинский певец, актер, солист группы ТиК Виктор Бронюк убежден, что все россияне несут коллективную ответственность за вооруженную агрессию РФ против Украины. В то же время, по его словам, ему не о чем говорить с оккупантами.

"Не Путин убивает детей, не Путин насилует женщин. Вы все и есть коллективный Путин. Каждый из вас является частичкой вашего непутевого государства", – сказал певец в эфире программы "Пространство свободы на D1". (чтобы посмотреть видео, докройте до конца страницы).

Бронюк добавил, что ему не нужно никаких извинений от россиян. Также лидер группы "ТиК" готов к тому, что ему придется убивать оккупантов.

Видео дня

"Если стоит вопрос, готов ли я убивать москалей – конечно готов. Я для себя давно принял это решение. Мы их не приглашали, они пришли врагами на нашу землю, а враг должен быть уничтожен", – отметил он.

Известно, что певец вступил в Силы территориальной обороны. Также фронтмен группы ТиК занимается координацией гуманитарных грузов.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Виктор Бронюк поделился рецептом похудения. Певец весил около 120 килограммов, но вскоре сбросил 30 кг благодаря правильному питанию и спорту.