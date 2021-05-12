Встреча 39-летней гориллы с маленьким ребенком растрогала пользователей. Видео

Американка Эммили Остин решила вместе со своим супругом и новорожденным сыном посетить зоопарк. И уже там их семью ожидало невероятное зрелище: когда женщина с ребенком подошла к вольеру гориллы Кики, та начала трогательно прикладывать огромные лапы к стеклу.

Все началось с того, что Эммили достала ручку маленького сына и показала ее 39-летней горилле. Но реакция смышленого животного поразила не только американку, но и абсолютно всех, кто в тот момент находился поблизости. Об этом пишет издание SunHerald (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

В ролике, который длится несколько минут, можно увидеть, каким трогательным взглядом горилла смотрела на младенца. Она все время водила большой лапой по стеклу, как бы пытаясь погладить спящего мальчика.

"Это было так эмоционально. Прекрасно, что животное чувствует то же, что и ты. В глазах Кики было такое выражение, словно она думала: "Он такой красивый, он такой драгоценный", – поделилась своими впечатлениями Эммили.

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