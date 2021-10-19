"Поддался жене": Влад Яма завел нового члена семьи. Фото

Украинский хореограф, телеведущий Влад Яма и его жена Лилиана решились на "пополнение в семье" – завели собаку. Знаменитость признался, что возлюбленная долго уговаривала его на такой шаг.

Об этом мужчина рассказал на своей странице в Instagram, показав фото питомца. А в формате сторис 19 октября обнародовал еще один милый кадр с собачкой.

"Я упирался два года, но они были в большинстве", – намекнул знаменитость на жену и сына.

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Он пояснил, что любит собак, однако думал, что из-за напряженного графика животное не сможет получить должной заботы.

"А потом вспомнил, что жизнь одна, решил поддаться жене и сыну и… кажется теперь мы еще больше счастливы", – добавил танцор.

Он написал, что его собачка – девочка, и попросил поклонников придумать ей яркое имя.

Влад Яма – 39-летний украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками", "Модель XL", "Лига Смеха".

В паре с певицей Наталией Могилевской был участником, а потом членом жури в "Танцях з зірками".

Со своей супругой Лилией познакомился в 2007 году. Предложение будущей жене Яма сделал в новогоднюю ночь-2014 и через полтора года у пары родился сын Леон.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Влад Яма оказался в больнице после ужина в ресторане. По приезду домой он пожаловался на то, что у него отекло горло и дышать стало трудно. Это была тяжелая аллергическая реакция – отек Квинке.