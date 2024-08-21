Все должно иметь смысл: правила стиля Алена Делона, сделавшие его легендой

Легендарный французский актер Ален Делон, который умер 18 августа, был эталоном стиля, изысканности и брутальности. Его образы вплоть до глубокой старости оставались продуманными, волосы всегда выглядели ухоженными, а сам секс-символ прошлого века излучал магнетизм.

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Модный редактор и автор книг о мужской одежде Дерек Гай проанализировал наряды Делона разных времен, чтобы показать, какие правила соблюдал актер. Прежде всего, эксперт отметил, что в образах актера был смысл и история, а не желание следовать за трендами.

Свободный крой

Ален Делон презирал облегающие штаны, тесные рубашки и другие вещи, которые выглядят некомфортно. Он любил свободные и легкие ткани, когда речь шла о рубашках, поло, штанах и других вещах.

Плотное пальто

С верхней одеждой ситуация была противоположной. Делон обожал плотные, длинные пальто, делавшие его образ загадочным и романтичным. В то же время он очень любил добавить в наряд куртку или пиджак, когда это было уместно.

Качественный пошив

Лацканы, фурнитура, ткани – все это имело значение для актера. Он предпочитал качественные вещи, которые часто шились на заказ. Это позволяло избежать конфузов и с любого ракурса выглядеть выигрышно.

Гравировка под сердцем

В молодости Делона гравировка и вышивка инициалов на одежде было обычным делом. Однако многие делали это на рукавах, тогда как актер французского кино выбирал место под сердцем, которое скрывалось за пиджаком.

Расслабленные рубашки

До старости звезда имел в своей коллекции черные, белые и другие рубашки. Однако интересно, что они были расслабленными, сшитыми из льна и других легких тканей. Делон расстегивал пуговицы, мог не заправлять рубашку в штаны и делал все, чтобы наряд был соблазнительно непринужденным.

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