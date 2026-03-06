'Весна – это идеальное время быть ближе': украинская певица Марта Адамчук презентует новый трек 'Между нами'

6 марта украинская певица Марта Адамчук презентует новый весенний сингл "Между нами". Легкий, живой и динамичный трек с первых секунд дарит улыбку и желание быть ближе – к любимому человеку, к теплу, к жизни.

"Между нами" – это песня-напоминание о том, что после каждой зимы непременно приходит весна. После ряда лирических и глубоких релизов Марта впервые за долгое время представляет позитивный, веселый и танцевальный трек. Этот сингл звучит как глоток свежего воздуха, потому что в каждой ноте чувствуется легкость, свежесть и игривое настроение.

Дата релиза выбрана символично, в начале весны, когда природа оживает, а вместе с ней расцветают и чувства. Это история о любви, которая способна согреть даже в самые лютые морозы: когда холод снаружи не страшен, потому что настоящее тепло рождается между двумя.

"Название песни родилось из очень простого ощущения: когда холодно – хочется быть ближе. Обнять, прижаться, почувствовать тепло другого человека. Тело к телу, щека к щеке. И именно в этом "между нами" рождается особое тепло – то, что не даст замерзнуть ни зимой, ни в жизни, и становится маленьким секретом двоих, который хочется беречь. А весна – это идеальное время быть ближе. Хочется больше света, больше улыбок, больше теплого воздуха. Именно такое настроение у этой песни – позитивный, игривый и теплый", – делится певица.

"Між нами" – трек о простом рецепте тепла: быть рядом, ценить момент и не бояться чувствовать. Весна уже наступила и вместе с ней приходит музыка, которая заставляет улыбаться и танцевать. Трек уже доступен на всех музыкальных платформах.