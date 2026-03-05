Вдохновленная Василием Симоненко и украинцами: группа 'Друга Ріка' выпустила новую песню 'МИ'

Накануне юбилейного шоу "Я есть! 30 лет" в киевском Дворце Спорта, группа "Друга Ріка" представила новую песню "МИ " – сингл из будущего альбома коллектива. Это композиция о взрослении, принятии себя и силе единения. Трек родился из личного опыта, но стал историей обо всех – и был вдохновлен украинцами, которые вместе с группой присоединились к исполнению в момент его создания на одном из концертов.

Песня доступна к прослушиванию на всех платформах.

Лидер группы Валерий Харчишин признается: в тексте он пытался честно проговорить собственный путь – от бунта до принятия.

"Я пытался объяснить на своем примере момент перерождения или взросления. Я ничем не отличаюсь от любого человека – с такими же неидеальными привычками, с такими же проблемами, которые преодолевал в течение жизни. Это история о принятии себя – со всеми негативными чертами", – говорит музыкант.

Впрочем, песня быстро выходит за пределы автобиографии. Харчишин подчеркивает: даже если начал с собственной истории, завершить ее хотел историей о "нас". "МИ" – о способности объединяться, несмотря на разность характеров, опытов и взглядов. О моменте, когда становится очевидно, что терять друг друга – слишком высокая цена.

Вдохновением для центрального образа стали строки из поэзии Василия Симоненко – "У каждого "Я" есть свое имя". Именно эта мысль легла в основу песни: "мы – не множество стандартных "я", а множество вселенных разных". И сила – не в одинаковости, а в разности и способности стать "мы", когда это действительно нужно.

Название композиции также неслучайно. По словам Харчишина, сегодня часто не хватает самого понятия "МЫ" – в парах, семьях, в обществе. Без него исчезает сотворчество и сосуществование.

"Когда мы вместе – мы сила", – говорит музыкант.

Песня создавалась с мыслью о большом шоу в столице: "Я специально писал эту песню, чтобы услышать вас во Дворце Спорта. Я представлял, как десять тысяч человек споют "Мы есть мы". И жду того момента, когда мы воспроизведем ее вместе", – добавляет он.

Впервые вживую "МИ" прозвучит 8 марта 2026 года во время юбилейного шоу "Я есть! 30 лет" в киевском Дворце Спорта, а затем – на концертах в туре по городам Украины и Европы, который начнется 28 марта. Концерт станет центральным событием 30-летия группы: зрителей ждет эксклюзивное шоу, премьеры песен из нового альбома и хорошо известные хиты в обновленном звучании.

Юбилейное шоу имеет благотворительную цель. Вместе с партнерами группа собирает 15 миллионов гривен в поддержку ГУР МО Украины. Средства направят на катер для эвакуационных миссий по спасению разведчиков, дроны MAVIC 3T и серверное оборудование. Часть средств с продажи билетов автоматически приобщается к сбору.

Для привлечения внимания к благотворительной инициативе группа вместе с партнерами выпустила клип "Вже не сом" – ироничный римейк легендарного хита "Вже не сам". Присоединиться к сбору и сделать донат можно по ссылке.