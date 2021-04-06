В Таиланде из посылки вылез трехметровый питон и напугал работников почты. Фото

В Бангкоке (Таиланд) сотрудники почтового отделения обнаружили в посылке трехметрового питона, который разорвал коробку и выбрался наружу.

В результате пришлось вызывать команду спасения животных. Об этом пишет Yahoo News (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Будьте осторожны, потому что это очень дорого", – было сказано в записке, прикрепленной к коробке.

Кроме того, отправитель указал, что внутри находится большая аниме-фигурка. Как оказалось, змея вела себя агрессивно, но медлительно.

Один из спасателей зафиксировал голову рептилии шестом, а другой поместил ее в мешок. После этого змею выпустили в дикую природу.

Администрация почтового отделения провела расследование, чтобы выяснить, как животное попало в посылку. Однако результаты пока неизвестны.

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