У Таїланді з посилки виліз триметровий пітон і налякав працівників пошти. Фото

У Бангкоці (Таїланд) співробітники поштового відділення виявили в посилці триметрового пітона, який розірвав коробку і вибрався назовні.

У підсумку довелося викликати команду порятунку тварин. Про це пише Yahoo News (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Будьте обережні, тому що це дуже дорого", – було вказано в записці, прикріпленій до коробки.

Крім того, відправник зазначив, що всередині перебуває велика аніме-фігурка. Як виявилося, змія поводилася агресивно, але повільно.

Один із рятувальників зафіксував голову рептилії жезлом, а інший помістив її в мішок. Після цього змію випустили в дику природу.

Адміністрація поштового відділення провела розслідування, щоб з'ясувати, як тварина потрапила в посилку. Однак результати поки невідомі.

Раніше дружба цуценят з ягням пройняла користувачів мережі. Чарівні малюки почали грати разом із твариною на прізвисько Тампер.

У мережі показали відео, як у національному парку Грейт-Смокі-Маунтінс, штат Теннессі, дикий чорний ведмідь заліз усередину джакузі, щоб погрітися у воді та променях сонця.

Мешканка Айдахо (США) Венді Олбрайт опублікувала в соціальній мережі ролик, в якому її домашній папуга какаду зізнається у любові цуценяті. Момент набрав більше ніж 27 млн переглядів.

Як повідомляв OBOZREVATEL: