В России канал опозорился фото Бонни и Клайда среди 'разделенных войной пар': видеофакт

Российский пропагандистский телеканал "Первый канал" во время концерта в честь Дня победы показал фотографию американских гангстеров Бонни и Клайда среди снимков "разделенных войной пар". Снимок появился при исполнении песни "Если бы не было войны" русской певицей Зарой.

В то время как Зара пела песню, рядом с ней на сцене находились танцовщики и актеры, одетые в костюмы времен Второй мировой войны, а на экране сзади показывались фотографии жителей Советского Союза.

На момент написания новости руководство "Первого канала" никак не прокомментировало инцидент.

Заметим, фотографию Бонни и Клайда (настоящие имена Бонни Элизабет Паркер и Клайд Честнат Берров) сделали в 1933 году за год до их гибели. Пара была известными американскими преступниками, грабившими банки и магазины в небольших городках США.

Видео дня

Как писал OBOZREVATEL ранее, известная певица Украины Таисия Повалий выступила 9 мая в Кремле на концерте ко Дню победы, который транслировали на пропагандистском телеканале "Россия 1". Колаборантка исполнила легендарную композицию поэта Андрея Малышко и композитора Платона Майборода "Пісня про рушник" на украинском языке.