В Новых Петровцах прошел весенний концерт для детей из многодетных и малообеспеченных семей

В селе Новые Петровцы прошел благотворительный весенний концерт для детей из многодетных и малообеспеченных семей. Общественная организация "FENIX CHARITY " совместно с Благотворительным фондом "Дети Детям" выступили организаторами мероприятия.

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Дети сейчас очень нуждаются не только в гуманитарной, медицинской, но и психологической поддержке. Для зрителей это возможность переключиться от повседневных тревог во время войны, встретиться со звездами и детскими кумирами. Для артистов – возможность помогать тем, кто в этом нуждается.

В концерте приняли участие Ольга Сумская, Люся Кофе, Солоха, Амадор Лопес, София Егорова, Артур Боссо. Ведущими мероприятия были: Народная артистка Украины Ольга Сумская и основательница ОО "FENIX CHARITY" Марина Филиппенко.

На концерт пришло около 200 гостей. Со сцены звучали самые популярные украинские песни. Выступление артистов было принято детьми очень тепло: дети от души смеялись, танцевали и пели вместе со звездами.

До начала концерта волонтеры организовали для детей дискотеку со сказочными аниматорами.

Весенний концерт в поселке Новые Петровцы прошел при поддержке Корпорации "Украинские минеральные воды".

Благодарность детей вдохновила артистов и организаторов на расширение возможности предоставления им помощи с привлечением партнеров.

Фонд "Дети Детям" передал 200 пар модной обуви бренда LAPSI для многодетных и малообеспеченных семей, которыми занимается ГО Ассоциация многодетных семей "Жемчужина".

Корпорация "Украинские минеральные воды" угощала зрителей минеральной водой "Куяльник" и "Тонус". Лозунг компании: "Тонус Кислород – вода для тех, кто заботится о своей красоте и здоровье".

Кроме того, все дети получили вкусные подарки от американских настоящих донатов DONATS CLUB.

Отдельная благодарность за поддержку: стоматологии Elite dental и общественной организации My safety friends.