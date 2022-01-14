В Киеве покажут спектакль по повести Николая Гоголя 'Ночь перед Рождеством'. Видео

В эти выходные, 16 января в Киеве на сцене Октябрьского дворца состоится театральная премьера, спектакль по повести Николая Гоголя "Ночь перед Рождеством" от Черниговского драмтеатра им. Шевченко. Спектакль успел собрать сотни аншлагов по всему миру.

Как рассказали организаторы, это будет ультрасовременный взгляд на классическое произведение Николая Гоголя. На сцене – около 40 артистов (многие отмечены разными театральными наградами), современные декорации, эксклюзивные костюмы и настоящий снег. За постановку отвечал известный украинский режиссер и заслуженный артист Украины – Андрей Бакиров. Чтобы по-новому проникнуться и посмотреть на это произведение, режиссер ездил на родину писателя, изучал редкие документы, общался с потомками писателя.

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"Ночь перед Рождеством" – это история, без которой невозможно представить зимние праздники. Недаром во все времена к нему неоднократно обращались творцы, а герои этой волшебной повести знакомы многим с детства. Возьмите одну капризную Оксану и одного кузнеца, готового ради своих чувств найти хоть черта лысого. Добавьте немного мистики, много песен, щепотку рождественских чудес, перчинку-Солоху и вкусное, насыщенное литературное изделие готово.

Билеты можно купить по ссылке.