В Англии мужчина вырастил домашних свиней и гуляет с ними по городу. Фото
В городе Челтнем (Англия) 32-летний Джош Таунсенд регулярно выгуливает своих домашних свиней Билли и Франклина, но при этом передвигается с ними только по тому маршруту, который установило для него правительство. Так, мужчина избегает магазины, кафе и места для пикников.
Животные умные и даже научились трюкам, которые свойственны для собак. Например, свинки по командам умеют сидеть, крутиться и подходить. Об этом пишет издание Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Как стало известно, Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства установило официальный маршрут для выгула свиней. Это связано с тем, что они могут быть переносчиками различных болезней, поэтому хозяин со своими питомцами не может приближаться к магазинам или кафе.
Отмечается, что свинка Билли весит около 40 кг, а Франклин – 10-15 кг. По словам Джоша, на улице люди нормально реагируют на животных, так как они "действительно милые и умные".
Из еды питомцы употребляют специальные гранулы, свежие фрукты и овощи, в том числе яблоки без кожуры, морковь и т.д.
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