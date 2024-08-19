Умер легендарный актер 'Крестного отца' и 'Клана Сопрано' Джон Эпри

В возрасте 83 лет скончался известный голливудский актер Джон Эпри. Он сыграл в культовых лентах "Крестный отец" и "Клан Сопрано".

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Эпри "умер естественной смертью" в понедельник, 5 августа, в Лос-Анджелесе в окружении своих близких. Об этом только сейчас сообщил его менеджер Уилл Левин, пишет FoxNews.

"Я очень расстроен смертью господина Эпри. Он был невероятно талантливым актером, и его любили друзья. Один из самых классных ребят, которых я знал", – прокомментировал смерть актера Уилл Левин.

Джонатан Эпри (Jonathan Aprea) родился 4 марта 1941 года в семье итальянских иммигрантов в Энглвуде, штат Нью-Джерси. И хотя Джон рос довольно застенчивым парнем, он с детства мечтал о киносцене.

Как актер он дебютировал в 1968 году в фильме "Буллитт", где со Стивом МакКвином сыграл главную роль в классической полицейской драме.

А дальше Джон Эпри случайно познакомился в баре с известным американским кинорежиссером и продюсером Фрэнсисом Фордом Копполой, который пригласил его на прослушивание на главную роль Майкла Корлеоне в фильме "Крестный отец". Однако эта роль досталась Аль Пачино. Но Коппола выбрал Эпри на роль молодого Сальваторе Тессио во второй части культового "Крестного отца". Работу над фильмом актер назвал "кульминацией" своей карьеры.

"Крестный отец 2" просто остается с тобой, он становится частью того, кто ты есть. Это один из лучших фильмов, когда-либо снятых. Каждый раз, когда его показывают по телевизору, я говорю себе: "Я больше не буду смотреть его", но прежде чем я это осознаю, я смотрю ежеминутно, – сказал Эпри в интервью Digital Journal.

Далее в жизни голливудского киноактера был ряд криминальных саг и драматических опер в кино и телевидении.

Джон Эпри снялся в таких фильмах, как "Степфордские жены", "Нью-Джек-Сити", "Маньчжурский кандидат"...

Карьера актера также была насыщена многочисленными телевизионными проектами: "Команда А", "Альфред Хичкок представляет", "Клан Сопрано", "Спасенные звонком", "Трое – уже толпа", "Козел отпущения".

Десятилетиями он работал как Александр Никос и Лукас Кастильяно над хитом "Другой мир".

С 2020 по 2023 год Эпри снимался в британском драматическом сериале "Залив".

У актера остались жена Бетси Грасси, а также дочь Николь от предыдущего брака и пасынки Марика Паркер и Валентино Граси.

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