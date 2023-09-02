Умер актер и участник 'Оркестра Че' Михаил Кабанов, в пабе которого в 2014 году пророссийские террористы заложили взрывчатку

В Харькове 1 сентября скончался известный актер, волонтер и культурный деятель Михаил Кабанов. В свое время он был участником харьковской рок-группы "Оркестр Че", а также неизменным арт-директором харьковского паба "Стена", который усилиями превратился в центр патриотической украинской культурной среды.

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С первого дня полномасштабного вторжения Михаил посвятил себя волонтерству, он пытался помочь украинским воинам до последнего вздоха – до момента, когда большое сердце настоящего патриота Украины не остановилось. О смерти Михаила Кабанова, которого называют легендой и человеком-эпохой, сообщают харьковские паблики и пользователи соцсетей.

"Сегодня на 45 году своей жизни от внезапной остановки сердца умер Миша Кабанов – актер, волонтер, экс-участник группы "Оркестр Че" и арт-директор культового паба "Стена". Наши искренние соболезнования его семье и друзьям. Это большая потеря для харьковского культурного комьюнити и близких людей", – говорится в сообщении местного паблика "Харьков 1654. Город-герой".

Михаил Кабанов родился 18 января 1979 в Крыму. Еще совсем молодым он приехал в Харьков, где до 2000 года учился в Харьковском национальном университете искусств имени Ивана Котляревского – и остался в студенческой столице.

Еще во время учебы Михаил познакомился с Олегом Кадановым и Сергеем Савенко, в 2002 году они вместе создали арт-рок-группу "Оркестр Че". Участником коллектива Кабанов был до его распада в 2016 году.

Жил и работал Кабанов в Харькове. Здесь создал семью и вместе с женой Юлией воспитывал сына Егора.

Долгое время Кабанов сотрудничал с популярным харьковским музыкальным пабом "Черчилль". А также был неизменным арт-директором харьковского паба "Стена": именно благодаря его усилиям это заведение превратилось в культовое место для национально-патриотической и проукраинской культурной среды.

Со времен Революции Достоинства, оккупации Крыма Россией и начала гибридной российской агрессии в Донбассе Михаил занял четкую проукраинскую позицию. В "Стене" он организовал волонтерский пункт для сбора помощи добровольцам, защищавшим Украину на востоке.

В частности, Кабанов, как писали местные СМИ, поддерживал полк "Азов". Именно поэтому пророссийские террористы 9 ноября 2014 года устроили взрыв в пабе "Стена", заложив взрывчатку под барную стойку. В результате теракта тогда пострадали 11 человек, в том числе и сам Михаил.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Михаил полностью посвятил себя волонтерской деятельности. Не оставлял он дела помощи украинским воинам до последнего вздоха: за два дня до смерти Михаил опубликовал последнее сообщение на своей странице в Facebook, где отчитывался о переданных воинам инструментах и анонсировал сбор на автозапчасти для фронтовых автомобилей.

Известие о смерти Михаила Кабанова всколыхнуло Харьков.

"Обожгло известием. На цифрах 44 завершилась сегодня земная жизнь Мишки Кабанова – человека, которого знал весь художественный Харьков. Невозможно поверить и осознать. Говорят, большое сердце не выдержало. Сколько он делал ежедневно для Победы! Покойся с миром", – написал режиссер Игорь Ладенко.

"Миша Кабанов – огромный и добрый, актер и волонтер, творческий человек и хороший парень! Я верю, что ты сейчас в раю с хорошими людьми. Царство тебе небесное, очень грустно без тебя! Буду скучать по тебе, но верю, что мы еще встретимся!" – отметил харьковчанин Олег Хожай.

Михаила называют "Человеком-эпохой" и отмечают его преданность приближению Победы.

"Миша волонтерил до последних своих дней, он помог стольким, что даже трудно представить... Талантливый, искренний, добрый... Миша, Человек с Большой Буквы", – трогательно написала Юлия Ребенко.

Михаил Кабанов пропускал войну, боль и страдания, которые испытывает Украина вследствие агрессии России, сквозь собственное сердце. Порой эти переживания выплескивались в пронзительных стихах, которые он публиковал на своей странице в Facebook.

И в конце концов большое сердце великого Человека не выдержало.

О времени и месте прощания с Михаилом Кабановым его родные и друзья обещают сообщить позже. А пока просят поддержать семью Михаила.

"Сейчас очень нужна помощь его жене. Оставляем ссылку на Монобанку, которую создал его друг и коллега Олег Каданов", – говорится в одном из сообщений с призывом о помощи.

Напомним, ранее певица Джамала вспомнила погибшего на войне друга и довела сеть до слез. Сейран Кадыров был дружен с Джамалой с детства и, по ее словам, стал для нее братом. Мужчина погиб в боях под Бахмутом.