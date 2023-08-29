'Брата у меня не было, но был Сэйран': Джамала вспомнила погибшего на войне друга и довела сеть до слез

29 августа в День памяти защитников и защитниц Украины известная украинская певица Джамала вспомнила своего близкого друга из Крыма Сейрана Кадырова, который погиб в бою с оккупантами. Мужчина воевал под Бахмутом, который считается одной из самых горячих точек фронта.

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Артистка растрогала сеть воспоминаниями о друге-герое. На личной странице в Instagram она показала фото Сейрана и его семьи.

Воина не стало в январе этого года. Без отца остались трое девочек, младшей из которых было всего два года. Джамала дружила с земляком с самого детства, а потому очень болезненно восприняла новость о его смерти.

"Я уже рассказывала вам о моем близком друге из родного поселка Кучук-Узень в Крыму. Он погиб в январе этого года под Бахмутом. Друг детства, друг нашей семьи. Сейран Кадыров. Спецподразделение "Крым" ГУР МО. Брата у меня не было, но был Сейран. Сейран воспитывал трех дочерей. Самой меньшей два года. Он был и остается для меня невероятным человеком", – написала исполнительница, показав снимок с дочками и супругой погибшего героя.

Звезда также призвала украинцев не забывать помогать воинам для того, чтобы сохранить их жизни, а также приблизить победу Украины в войне.

"Больше всего сейчас хочется сделать максимум для того, чтобы сохранить жизнь других Героев, которые продолжают защищать нас на передовой. Нам кажется, что мы сделали все возможное и не можем ни на что влиять. Это самая большая ловушка в борьбе. Чем большее чувство беспомощности, знайте тем более точно вы можете сделать все возможное и невозможное. Раньше квадроциклы были для развлечений, а уже сегодня это очень важный инструмент, чтобы пройти те пути боя, где не пройдет ни танк, ни БТР. Давайте вместе сделаем все возможное, чтобы приблизить нашу победу", – прокомментировала Джамала.

Поклонники певицы оставляли под публикацией эмоциональные комментарии, в которых выражали соболезнования семье погибшего бойца, а также благодарили всех защитников и защитниц, отдавших свои жизни в бою с российскими захватчиками.

"Светлая память Герою", "Пускай его душа покоится с миром", "Вечная благодарность за самое ценное – жизнь, которую отдали наши братья и сестры ради нас, наших детей", – оставляют комментаторы.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Джамала, отдыхавшая на острове Сицилия, Италия, вынуждена была экстренно эвакуироваться из-за лесных пожаров, вызванных аномальной жарой. Звезда долго не могла вылететь из охваченного огнем курорта, ведь рейсы отменили.

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