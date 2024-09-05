Харьковская группа 'Пошлая Молли', которая поддерживала Украину, спела за рубли для россиян: украинцы осуждают, но вывели песню в топ

Русскоязычная группа из Харькова "Пошлая Молли", которая в марте 2022 года проводила концерт в поддержку Украины, впервые за последние годы выпустила новую песню. И хотя после мизерной поддержки и якобы отказа от сотрудничества с россиянами, трек должен быть украиноязычным, он получил название "Адская колыбельная".

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Из-за того, что релиз песни был долгожданным, украинцы снова заинтересовались творчеством группы, который слушали до дыр до полномасштабного вторжения России, и своими действиями вывели предателя в топ-10 самых прослушиваемых треков в YouTube "Популярное". Почему предатель? Потому что "Пошлая Молли" публикует свое "творчество" на российских площадках, не отказывается поддерживать тесный контакт с россиянами, позиционирует русский, как язык мира, а контент создает в стране-агрессоре.

На момент написания новости, "Адская колыбельная" занимает 8 место в трендах и является одной из 6 песен, написанных на русском языке в этой вкладке.

Как видно из скриншота ниже, трек можно прослушать на восьми стриминговых платформах: Spotify, Apple Music, YouTube Music, YouTube, "Яндекс Музыка", "Звук", "МТС Музыка" и "VK Музыка". Последние четыре платформы созданы россиянами для россиян и приносят артистам заработок за прослушивание песен в рублях.

Из этого следует, что украинцы не прочь получать кровавые рубли, более того, находясь в Грузии. Об этом стало известно с местонахождения аккаунта фронтмена "Пошлой Молли" Кирилла "Бледного" Тимошенко. Вероятно, он уехал за границу в начале полномасштабной войны и возвращаться на Родину не собирается.

Еще одним прямым доказательством сотрудничества с россиянами оказалось указанное под песней на YouTube название креативной студии – Indigo Flow. По поиску в сети выдает сайт, где местонахождение указано как российский город Санкт-Петербург. Впрочем, команда студии пытается сотрудничать с зарубежными артистами, потому периодически ездит в Париж, Франция. "Пошлая Молли" с ними держит контакт уже более 5 лет, но участники группы даже не задумывались разорвать связи.

После анонса "Адской колыбельной" в Instagram под постом Кирилла "Бледного" засыпали сообщениями счастья россияне, а украинцы возмущались. Людей больше волновало не сотрудничество со страной-агрессором, а наличие песен Тимошенко на российских стриминг-сервисах:

"Дропнул на Яндекс и ВК. Кринжую".

"Его и украинцем назвать стыдно из-за того, что он стал подстилкой Москвы".

"Все супер, если бы на какую-нибудь х*йню русскую не заливал треки".

"Бледный" забыл, в какое время он существует, выкладывать трек на российские платформы – это слишком".

"В чем смысл делать благотворительные концерты, а затем забрасывать на российские платформы свои песни?"

Ранее OBOZ.UA писал, что Кирилл "Бледный" влез в скандал из-за того, что пренебрежительно высказался по поводу польского языка. Он с бранью заявил, что полякам следует "выучить нормальный язык", то есть русский. После этого все его концерты в Польше отменили, а Бледный попытался оправдаться.

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