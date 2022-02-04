Украинские дизайнеры и Zuhair Murad создали концертные образы для нового шоу Лободы 'Время LO'

Концертные образы - это отдельный вид модного искусства. Тут в одной точке должно сойтись множество факторов - сценичность, сочетание с песней, правильность фактур, удобство, ведь ничто не должно сковывать движений артиста, а Лобода, как известно, всегда максимально динамична на сцене.

Также важно, чтобы концертный костюм можно было быстро снять и очень быстро надеть, именно такую задачу поставила дизайнерам Светлана Лобода, в преддверии подготовки нового шоу “Время LО” - абсолютно новое грандиозное шоу и новые образы к нему, большая часть которых изготавливается в Киеве.

Лишь один из образов будет изготовлен от известного французского бренда Zuhair Murad, последние 2 года артистка и кутюрье поддерживают теплые отношения. Образ, который увидят зрители нового шоу “Время LO” Светлана выбрала на показе в Париже, куда была приглашена лично дизайнером модного дома Зухаиром Мурадом.

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"Я люблю Зухаира за его видение женщины. Он так красиво и непринужденно подчёркивает все её достоинства, наполняя легкостью и уверенностью".

Дизайнеры бренда рассказали: "Сейчас завершающий этап, дошиваются детали, ведётся финальная работа над сложными вышивками, платья получились очень тяжелыми и сложными по технике исполнения, к тому же, Света поставила нам задачу, что между первой и второй частью концертной программы она должна успеть переодеться за 2 минуты на глазах у публики. Мы очень любим работать со Светланой - это всегда вызов”.

К созданию одного из образов также привлекли известного украинского дизайнера обуви Снежану Нех, которая является одним из топ-дизайнеров нашей страны. Основными критериями бренда Снежаны, является безусловное качество, быстрое производство, создание обуви абсолютно любой сложности и конечно же удобство.

"Мы со Светланой работаем давно, а наша особенность в том, что реализуем все в очень короткие сроки. Светлана продумывает тематику и модель, а мы уже включаемся в изготовление. Особенность такой обуви в том, что она должна быть удобной и в то же время фактурной", - комментирует Снежана.

Также дизайнеры поделились одним из эскизов, на котором изображена первая примерка одного из концертных образов артистки нового шоу “Время LO”.