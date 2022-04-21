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Украинская писательница показала последствия удара оккупантов по ее дому в Ирпене

Макс Карпенко
Шоу
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14,8 т.
Украинская писательница показала последствия удара оккупантов по ее дому в Ирпене

Украинская писательница Анастасия Мельниченко показала последствия российских ударов по ее дому в Киевской области, который теперь не подлежит ремонту. По словам женщины, оккупанты разрушили не просто здание, а "домик мечты".

Мельниченко опубликовала фотографии дома на своей странице в Facebook, добавив, что сейчас у нее "ужасное ощущение молчаливости". Русские разбили здание до основания: в конструкции упало перекрытие, выбиты двери, обломки стен лежат на мебели.

Анастасия Мельниченко показала последствия обстрелов своего дома россиянами
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Анастасия Мельниченко показала последствия обстрелов своего дома россиянами
Анастасия Мельниченко показала последствия обстрелов своего дома россиянами
Анастасия Мельниченко показала последствия обстрелов своего дома россиянами
Анастасия Мельниченко показала последствия обстрелов своего дома россиянами

Накануне писательница вернулась на несколько дней в Украину из Европы, куда была вынуждена бежать от войны. Несмотря на сложную ситуацию в регионах, страдающих от российских обстрелов, женщина отмечает, что ей очень хорошо дышится дома.

Как писал OBOZREVATEL ранее, украинская певица и телеведущая Оля Цибульская поделилась кадрами дома своих родителей в Ирпене, который изуродовали российские кафиры. По ее словам, женщина рыдала, увидев, что осталось от дома.