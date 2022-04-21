Украинская писательница показала последствия удара оккупантов по ее дому в Ирпене

Украинская писательница Анастасия Мельниченко показала последствия российских ударов по ее дому в Киевской области, который теперь не подлежит ремонту. По словам женщины, оккупанты разрушили не просто здание, а "домик мечты".

Мельниченко опубликовала фотографии дома на своей странице в Facebook, добавив, что сейчас у нее "ужасное ощущение молчаливости". Русские разбили здание до основания: в конструкции упало перекрытие, выбиты двери, обломки стен лежат на мебели.

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Накануне писательница вернулась на несколько дней в Украину из Европы, куда была вынуждена бежать от войны. Несмотря на сложную ситуацию в регионах, страдающих от российских обстрелов, женщина отмечает, что ей очень хорошо дышится дома.

Как писал OBOZREVATEL ранее, украинская певица и телеведущая Оля Цибульская поделилась кадрами дома своих родителей в Ирпене, который изуродовали российские кафиры. По ее словам, женщина рыдала, увидев, что осталось от дома.