Цибульская показала, что осталось от квартиры ее родителей в Ирпене после прихода оккупантов. Жуткие фото и видео

Украинская певица и телеведущая Оля Цибульская поделилась кадрами дома своих родителей в Ирпене, которой изуродовали российские оккупанты. По ее словам, женщина рыдала, увидев, что осталось от дома.

Цибульская не могла сдержать слез, ведь ее родители могли пострадать во время обстрелов. "Те дни, когда не было связи под оккупацией орков и отсутствие понимания живы ли – самые страшные", – написала звезда в своем Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Певица отмечает, что родителей удалось вывезти из Ирпеня живыми и невредимыми. Телеведущая убеждена, что зло в виде российских оккупантов обязательно будет наказано и "фашистские гниды" получат по заслугам.

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"Крыша над головой будет отстроена государством. Украиной, в которую я верила, верю и буду верить", – указала звезда.

Цибульская также пообещала держать своих подписчиков в курсе дел и показывать, каким образом можно получить помощь от государства.

"На конкретном примере расскажу как это будет происходить. Какие документы представляются, какие органы отвечают за процесс и как они функционируют", – добавила певица.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько раньше Цибульская выпустила песню под названием "Проходит день", посвященную влюбленным парам, разведенным войной, развязанной президентом РФ Путиным. В ней представлен диалог между воином в горячей точке и его избранницей, молящейся за жизнь возлюбленного.