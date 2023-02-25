''Fu*k Putin'': жюри Берлинского кинофестиваля оставили ''послание'' Путину в книге мэра Берлина. Фото и видео

В Берлине завершился 23-й кинофестиваль, прошедший под знаком Украины. По традиции, жюри фестиваля оставило свои сообщения в книге мэра Берлина, причем один из членов жюри – румынский режиссер Раду Жуде передал "послание" президенту РФ Владимиру Путину. Он написал "Fu*k Putin".

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Об этом пишет немецкое издание BZ, а на Youtubе можно увидеть и сам процесс (чтобы просмотреть видео, докройте до конца страницы).

"Председатель жюри Кристен Стюарт пришла на встречу и оставила в книге надпись "К черту Путина" в годовщину войны России против Украины! Она также приняла белого фарфорового мишку", – говорится в сообщении.

Также отметим, что на 73-м Берлинском кинофестивале состоялась мировая премьера документального фильма Шона Пенна и Аарона Кауфмана о войне РФ против Украины под названием Superpower ("Суперсила").

В нем создатели рассказали о бесстрашной борьбе за независимость, о полномасштабном вторжении, которое сам Пенн встретил в Киеве, а также о Владимире Зеленском, проделавшем путь от комедийного актера и продюсера до президента страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американская актриса Энн Хэтэуэй выразила свое восхищение Владимиром Зеленским после его речи на Берлинале-2023. Кинозвезда трогательно поддержала Украину и прокомментировала появление президента на кинофестивале.

Как писал OBOZREVATEL, Шон Пенн во время своего третьего визита в Украину с начала полномасштабного вторжения России вручил Владимиру Зеленскому свой "Оскар" как символ веры в победу нашей страны. Однако и актер без наград домой не вернулся. Подробности – в нашем материале.

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