Украина не должна участвовать в Евровидении, 'Суспільне' надо наказать, – Дроздов

Из-за скандала с победительницей Национального отбора на Евровидении-2022 Alina Pash (Алина Паш) Украине необходимо отказаться от участия в конкурсе в этом году. На Суспільном телевидении нужно сделать ряд громких отставок.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL высказал генеральный директор "Хіт FM", продюсер, член жюри Национального отбора на Евровидение-2020 Виталий Дроздов. По его словам, такое решение позволило бы "оздоровить ситуацию".

Отвечая на вопрос, как следует поступить в ситуации, когда победительница Нацотбора, обвиненная в незаконном посещении оккупированного Крыма, отказалась от участия в конкурсе, он сказал: "Я считаю, что Украине следовало бы отказаться от участия в Евровидении".

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"Более правильным для оздоровления всей этой ситуации был бы отказ от участия в этом году, а также несколько больших отставок на Суспільному телевидении", – уточнил Дроздов.

В этом контексте он подчеркнул, что "организатор отвечает за все", в том числе за проверку исполнителей, которые допускаются к Национальному отбору.

"Если вначале они проверили, что все чисто, а потом оказалось, что не чисто, значит, что-то не так", – заметил продюсер.

"По совокупности проблем, которые были в связи с этим, для спасения репутации общественного вещателя они должны взять на себя ответственность", – подытожил он.

Как писал OBOZREVATEL:

Победительницей Национального отбора на конкурс Евровидение-2022 стала Алина Паш.

После обвинений в незаконном пересечении украинской границы и въезде в оккупированный Крым в 2015 году со стороны России Паш приняла решение отказаться от участия в конкурсе.