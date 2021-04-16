Топ-13 забавных животных, которые вмиг поднимут настроение. Фото
В сети стремительно набрала популярность группа под названием "Животные с мощной аурой", которая регулярно радует пользователей забавными снимками с домашними питомцами и дикими зверями.
На эту страничку в Facebook Animals With Powerful Auras подписались уже 315 тысяч пользователей сети (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
Любопытно, что создатель популярной группы придумал ее после смерти своей собаки. Снимки с животными помогают ему справиться с депрессией.
Кроме того, парень задался целью уйти с работы в сфере здравоохранения и полностью посвятить себя созданию мемов и написанию шуток.
Он подключил публичную страницу "Животные с мощной аурой" к сайту для финансовой поддержки креативных идей, чтобы каждый месяц набирать по 1680 евро. Именно столько ему нужно, чтобы исполнить свою мечту.
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