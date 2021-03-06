Гвоздева призналась, почему не захотела танцевать с Винником на шоу 'Танці з зірками'

Украинская танцовщица и участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева рассказала, почему не захотела танцевать с Олегом Винником на проекте. Так, в 2019 году партнером хореографа по шоу должен был стать певец, однако она предпочла быть в паре с ведущим Владимиром Остапчуком.

Как оказалось, прежде чем начать работу со звездой, все танцовщики проводят с ними кастинг. После этого они должны выбирать того, с кем им комфортнее всего работать. Так, Гвоздевой предлагали стать в пару с Винником, однако она отказала ему из-за плотного концертного графика, говориться в интервью YouTube-канала Dorotye.

"У нас были моменты, когда меня спрашивали, с кем бы я предпочла участвовать. Я на тот момент выбрала Володю. Не хочу обидеть Олега ни в коем случае – я его выбрала только потому, что в отличие от Олега Вова был, мне кажется, с более свободным графиком, чем Винник с его концертами", – объяснила свой выбор танцовщица.

Стоит отметить, что порадовал своими выступлениями Олег Винник на шоу "Танці з зірками" в 2020 году в паре с танцовщицей Аленой Шоптенко.

К слову, в 2020 году Гвоздева участвовала в "Танцях з зірками", будучи в положении. Хореограф находилась на последних месяцах беременности и покинула проект во время первого эфира.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Илона Гвоздева показала фигуру после родов без фотошопа. Соответствующее фото она опубликовала на странице в Instagram.