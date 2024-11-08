Стали известны подробности смерти Лиама Пейна: полиция арестовала троих подозреваемых

После смерти британского певца, бывшего участника группы One Direction Лиама Пейна, погибшего в результате падения с третьего этажа отеля 16 октября, полиция начала расследование, чтобы установить детали трагедии. Представители правоохранительных органов арестовали трех человек, подозреваемых в причастности к уходу в заветы знаменитости.

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Прокурор Аргентины обнародовал заявление, где указано, что лиц обвиняют в "оставлении человека без присмотра с последующим наступлением смерти, снабжении и содействии употреблению наркотиков", сообщает Metro. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

"Пэйн не был в полном сознании или находился в состоянии заметного снижения или потери сознания во время падения", – отметили в офисе прокурора Андреса Эстебана Мадреа.

Подозреваемыми в смерти артиста стали два работника гостиницы в столице Аргентины – Буэнос-Айресе, где оборвалась жизнь певца. Им предъявлены обвинения в поставке наркотиков Лиаму Пейну незадолго до трагедии. Третий арестованный – друг бывшего участника группы One Direction, который ежедневно его сопровождал.

Накануне ареста полиция провела обыски в домах подозреваемых. Пока их имена не разглашают.

Представители правоохранительных органов провели анализ более 800 записей камер видеонаблюдения гостиницы. Они собрали показания персонала заведения, медицинских работников, членов семьи и друзей звезды. Дополнительно была проверена история вызовов, сообщений и аккаунты на телефоне Лиама Пэйна.

Как отметили следователи, причиной смерти британской знаменитости стали многочисленные травмы, внутреннее и наружное кровотечение, возникшие в результате падения с третьего этажа гостиницы. По данным полиции, ранние токсикологические отчёты показали, что в организме артиста были наркотики, которые вызвали неадекватное поведение.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что близкие Лиама Пейна убеждены, что певца можно было спасти.

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