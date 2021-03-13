Сотни скворцов слетелись в небе в форме птицы. Удивительное видео

В сети стали вирусными кадры впечатляющего явления, когда птицы слетелись вместе в небе и образовали несколько фигур, в том числе одну, похожую на птицу.

Роланду Джеймсу удалось записать небесный "танец" стаи скворцов в Кеттеринге, Нортгемптоншир, сообщает Daily mail (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На видеоролике можно увидеть, как птицы кружатся в разных направлениях, образуя узнаваемые узоры, а затем плотно сбиваются вместе, чтобы создать более темную фигуру. Так, они сформировали что-то похожее на черный шар и даже птицу.

Подобная стая – в английском она традиционно называется murmuration of starlings, то есть, "шелест или шепот скворцов" (от характерного звука крыльев) – при движении принимает необычные очертания, исследованием которых занимаются физики и природоведы.

По словам автора видео, пока он снимал это необычное явление, землю и несколько автомобилей плотно покрыл слой птичьего помета.

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