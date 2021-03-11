Топ-7 неудачных фото животных, которые довели сеть до слез

Фотографы-любители поделились веселыми кадрами с фотосессии дикой природы, которая пошла совсем не так, как планировалось.

Эти мастера фотографии доказали, что им все еще нужно оттачивать свои навыки работы с объективом, сообщает Daily mail.

Например, когда пытались запечатлеть гордую чайку на фоне моря, в объектив внезапно влез голубь и показал, кто главная модель.

Другой снимок показывает, что удачный момент – это главное, что нужно фотохудожнику для отличного результата. Так, в кадре разъяренный гусь решил куснуть капибару за интересное место.

У енота в Индиане была довольно необычная реакция, когда его застукали на воровстве еды из кормушки для птиц. Когда сверкнула вспышка фотоаппарата – животное почувствовало необходимость прикрыть лапкой свое достоинство.

В Колорадо стервятник тоже неоднозначно отреагировал на фотографа. Птица не растерялась и показала неприличный жест на камеру.

Также сеть впечатлила наглость одной ленивой чайки. Она решила прокатиться верхом на спине лебедя.

Быстрая лягушка обхитрила одного американского фотографа, успев сбежать из кадра. Парню удалось сфотографировать только заднюю часть лапок после того, как она быстро выпрыгнула из джакузи.

Один фотограф попытался сделать "милое фото воробушков", но вместо этого у него на руках остались доказательства того, как птицы пытались утопить своего товарища.

Ранее OBOZREVATEL писал: